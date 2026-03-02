Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

JAKARTA - Jenazah Wakil Presiden (Wapres) ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

Saat ini, jenazah Try Sutrisno sudah berada di rumah duka, Jalan Purwakarta nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, dimandikan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Perwakilan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas segala kesalahan almarhum semasa hidupnya.

“Mohon agar orangtua kami dimaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan. Insya Allah, setelah tadi dimandikan dan dikafani, beliau akan dibawa ke kediaman di Jalan Purwakarta No. 6 untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, di mana sebelumnya akan dibawa ke Masjid Sunda Kelapa ba’da Dzuhur, baru berangkat dari masjid,” ungkap salah satu putra Try Sutrisno di RSPAD, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum disholatkan terlebih dahulu di Masjid Sunda Kelapa usai sholat Dzuhur. Setelah itu, iring-iringan jenazah diberangkatkan menuju TMP Kalibata untuk prosesi pemakaman secara militer.