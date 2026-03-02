Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Wafat, Istana: Kita Berduka Cita Sangat Mendalam

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |08:48 WIB
Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Wafat, Istana: Kita Berduka Cita Sangat Mendalam
Try Sutrisno semasa hidup sedang bersama Jusuf Kalla (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan turut berduka cita sangat mendalam atas meninggalnya Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, pada hari ini, Senin (2/3/2026) pagi.

"Kita berduka cita sangat mendalam," kata Prasetyo.

Prasetyo memastikan bahwa perhatian penuh telah diberikan terkait penanganan almarhum. "Aku sudah minta RSPAD, Garnisun, Setneg untuk memberikan atensi terbaik," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan keterangan resmi dari pihak keluarga, Try Sutrisno mengembuskan napas terakhir pada pukul 06.58 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

"Inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ayah/kakek/buyut/kakak kami, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno bin Subandi di RSPAD pukul 06.58 WIB," tulis pernyataan resmi keluarga besar almarhum.

Halaman:
1 2
      
