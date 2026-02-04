Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diiringi Tembakan Salvo, Istri Jenderal Hoegeng Dimakamkan di Samping Pusara sang Suami

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |13:20 WIB
Diiringi Tembakan Salvo, Istri Jenderal Hoegeng Dimakamkan di Samping Pusara sang Suami
Prosesi pemakaman Meriyati Hoegeng (Foto: Tangkapan layar iNews)
A
A
A

JAKARTA – Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri, istri Kapolri ke-5 Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, di Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Giritama, Tonjong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/2/2026).

Prosesi pemakaman dilakukan secara kedinasan dengan upacara kebesaran Polri. Upacara dipimpin Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan dan disaksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

Prosesi pemakaman dimulai dengan pembacaan Keppres tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama. Keppres itu diteken Presiden Prabowo Subianto pada 4 Februari 2026.

Kemudian, prosesi pemakaman dilakukan mulai dari memasukkan jasad Eyang Meri ke liang lahat. Adapun liang lahat Eyang Meri bersebelahan dengan sang suami, Jenderal (Purn) Hoegeng.

Setelahnya, kumandang azan dilantunkan. Kemudian, hormat senjata dilakukan untuk mengiringi pemakaman jenazah Eyang Meri. Terdengar tembakan salvo mengiringi jasad Eyang Meri dikuburkan.

Sekadar informasi, istri almarhum mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani Hoegeng, meninggal dunia di usia 100 tahun. TPBU Giritama juga merupakan tempat pemakaman Jenderal Hoegeng.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199542/obituari-BuUH_large.jpg
Istri Jenderal Hoegeng Dimakamkan Secara Kedinasan Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199343/hoegeng-USnT_large.jpg
Istri Jenderal Hoegeng Dimakamkan di Bogor Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199340/kapolri-9qd5_large.jpg
Breaking News! Istri Jenderal Hoegeng Meninggal Dunia di Usia 100 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188730/skk_migas-Zf7S_large.jpg
Kronologi VP Sekretaris SKK Migas Meninggal, Tabrak Transjakarta saat Bersepeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183977/kaesang_pangarep-rBAS_large.jpg
Kaesang Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183975/wiranto-NizK_large.jpg
Cerita Duka Wiranto, Perjuangan Istri Melawan Sakit Sebelum Meninggal Dibawa ke Bandung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement