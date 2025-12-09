Kronologi VP Sekretaris SKK Migas Meninggal, Tabrak Transjakarta saat Bersepeda

JAKARTA - Vice President (VP) Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan (SKK Migas), Hudi Dananjoyo Suryodipuro (48) meninggal dunia, Selasa (9/12/2025). Ia meninggal setelah menabrak bus Transjakarta.

Peristiwa maut itu terjadi ketika Hudi tengah bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Hudi melaju dari arah selatan menuju ke arah utara di Jalan Jenderal Sudirman.

Sesampainya di lokasi, tepatnya depan Halte Transjakarta Karet Sudirman, ia menabrak bodi belakang bus listrik Transjakarta B 7058 SGX yang dikemudikan Buha Sihite.

"Yang pada saat itu sedang berhenti untuk pelayanan naik-turun penumpang," kata Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani, Selasa.

Hudi pun meninggal dunia di lokasi kejadian. Ia menderita luka di bagian kepala. Hudi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Manungkusumo.

"Mengalami luka pada bagian kepala," pungkasnya.

(Arief Setyadi )