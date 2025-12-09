Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! VP Sekretaris SKK Migas Tewas Usai Tabrak TransJakarta di Sudirman

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |10:49 WIB
Breaking News! VP Sekretaris SKK Migas Tewas Usai Tabrak TransJakarta di Sudirman
VP Sekretaris SKK Migas Hudi Suryodipuro/Antara
A
A
A

JAKARTA - Seorang pesepeda tewas setelah diduga menabrak bus listrik TransJakarta yang sedang berhenti di depan Halte Karet Sudirman, Jakarta Pusat. Pesepeda tersebut diketahui VP Sekretaris SKK Migas Hudi Suryodipuro (48).

“Korban mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia di TKP,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani, Selasa (9/12/2025).

Ojo menjelaskan, peristiwa kecelakaan itu terjadi pada pukul 06.20 WIB pagi tadi. Kecelakaan itu berawal ketika korban melaju dari arah selatan menuju utara di Jalan Jenderal Sudirman.

“Sesampainya di TKP, tepatnya depan Halte TransJakarta Karet Sudirman, diduga menabrak bodi belakang Kendaraan Bus Listrik Transjakarta NRKB B-7058-SGX,” ujarnya.

Ojo menerangkan, saat itu, bus TransJakarta sedang berhenti di halte untuk pelayanan naik-turun penumpang. Saat ini, lanjut dia, korban di bawa ke RSCM.

“Korban kemudian dibawa ke RSCM serta ver (visum et repertum) luar jenazah dimintakan," tutup Ojo Ruslani.

(Fahmi Firdaus )

      
