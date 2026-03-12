Advertisement
Iran Serang Lima Tanker yang Nekat Lintasi Selat Hormuz, Tewaskan Seorang Awak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |11:38 WIB
Iran Serang Lima Tanker yang Nekat Lintasi Selat Hormuz, Tewaskan Seorang Awak
Kapal tanker Mayuree Naree terbakar di Selat Hormuz.
A
A
A

JAKARTA - Kapal-kapal Iran menyerang setidaknya lima tanker yang mencoba melintasi Selat Hormuz, yang telah ditutup sejak awal konflik antara Teheran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Pada Rabu (11/3/2026), dua kapal tanker di perairan Irak diserang dan terbakar, menewaskan seorang awak, sementara tiga kapal lainnya dihantam proyektil di perairan Teluk, kata perusahaan pelabuhan, keamanan maritim, dan manajemen risiko.

Serangan terbaru terhadap kapal-kapal yang terkait dengan AS dan Eropa menandai peningkatan konflik antara Iran dan pasukan AS-Israel, meningkatkan jumlah kapal yang diserang di wilayah tersebut sejak pertempuran dimulai menjadi setidaknya 16.

Pengiriman barang di Teluk dan sepanjang Selat Hormuz yang sempit, yang mengangkut sekitar seperlima minyak dunia, hampir terhenti sejak AS dan Israel memulai serangan terhadap Iran pada 28 Februari, menyebabkan harga minyak global melonjak ke level tertinggi sejak 2022.

Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa jika serangan terhadap Iran terus berlanjut, mereka tidak akan mengizinkan “satu liter minyak pun” dikirim dari Timur Tengah ke AS, Israel, atau mitra mereka.

 

      
