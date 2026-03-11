Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Makin Sengit! Timnas Iran Resmi Mundur dari Piala Dunia 2026

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |22:50 WIB
A
A
A

JAKARTA – Timnas Iran memutuskan untuk mundur dalam Piala Dunia FIFA 2026. Diketahui, event terbesar olah raga tersebut akan diselenggarakan di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

“Iran tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA setelah Amerika Serikat membunuh pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei,” kata Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donyamali dilansir Al Jazeera, Rabu (11/3/2026).

“Mengingat rezim AS ini telah membunuh pemimpin kami, dalam keadaan apa pun kami tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia,”lanjutnya.

Teheran kata dia juga telah merespons dengan meluncurkan gelombang rudal dan drone ke Israel, beberapa pangkalan militer di Timur Tengah tempat pasukan AS beroperasi, dan infrastruktur di wilayah tersebut.

“Anak-anak kami tidak aman dan, pada dasarnya, kondisi untuk berpartisipasi seperti itu tidak ada,” kata Donyamali.

“Mengingat tindakan jahat yang telah mereka lakukan terhadap Iran, mereka telah memaksa kami untuk berperang dua kali selama delapan atau sembilan bulan dan telah membunuh dan mengorbankan ribuan rakyat kami," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
