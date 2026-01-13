Trump Tentukan Target dan Siap Menyerang, Iran: Kita Siap Perang!

TEHERAN - Iran tidak menginginkan perang, tetapi lebih siap untuk konflik terbuka seperti perang 12 hari tahun lalu dengan Israel. Diketahui, perang Iran dan Israel menyebabkan ribuan orang menjadi korban.

Pernyataan ini muncul setelah beberapa ancaman dari Presiden AS Donald Trump untuk campur tangan militer atas tindakan keras pemerintah Iran terhadap kerusuhan mematikan yang mengguncang negara itu.

Teheran menuding kerusuhan tersebut didalangi oleh Amerika Serikat dan Israel yang mengakibatkan ratusan orang meninggal.

“Kami tidak menginginkan perang, tetapi kami siap untuk perang, dan kami bahkan lebih siap daripada perang dua belas hari sebelumnya,” kata Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dalam pertemuan para diplomat asing di Teheran, dikutip rt.com, Selasa (13/1/2026).

“Kami juga siap untuk negosiasi, tetapi negosiasi yang adil, terhormat, dan dari posisi yang setara, dengan saling menghormati, dan berdasarkan kepentingan bersama,” sambungnya.

Abbas menambahkan, bahwa pembicaraan harus dilakukan dengan itikad baik, bukan perintah dan mendikte.