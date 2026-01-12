Kemlu RI Pantau Situasi WNI di Iran, Siapkan Rencana Kontinjensi untuk Evakuasi

JAKARTA – Mencermati perkembangan situasi di Iran, Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) melalui KBRI Teheran memantau secara seksama kondisi keamanan dan warga negara Indonesia (WNI) di Iran.

“Berdasarkan komunikasi KBRI Teheran dengan para WNI di berbagai wilayah, kota-kota simpul utama komunitas WNI seperti Qom dan Isfahan relatif tidak mengalami gangguan keamanan signifikan. WNI di Iran sebagian besar berstatus pelajar/mahasiswa di berbagai lembaga pendidikan, khususnya di Kota Qom,” demikian disampaikan Kemlu RI dalam keterangannya, Senin, (12/1/2026).

Dengan memperhatikan kondisi lapangan pada Senin, KBRI Teheran menilai bahwa saat ini belum diperlukan evakuasi WNI dari Iran. Meski demikian, persiapan untuk mengantisipasi eskalasi situasi keamanan sesuai rencana kontinjensi tetap dilakukan.

KBRI Teheran mengimbau seluruh WNI di Iran agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, memantau perkembangan situasi melalui sumber informasi resmi, menghindari lokasi demonstrasi dan kerumunan massa, serta menjaga komunikasi dengan KBRI Teheran.