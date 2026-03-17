Bandara Dubai Dihantam Drone, Kemlu: 2 Penerbangan dari Indonesia Terdampak

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan adanya insiden jatuhnya serpihan drone di sejumlah wilayah di Dubai, Fujairah, dan Umm Al Quwain pada Senin, 16 Maret 2026. Insiden tersebut memicu kebakaran di beberapa titik, termasuk di area dekat Dubai International Airport.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan otoritas setempat segera menangani kejadian tersebut dan hingga kini tidak ada laporan korban jiwa, termasuk warga negara Indonesia (WNI).

"Perwakilan RI melaporkan terdapat beberapa insiden jatuhnya serpihan drone di sejumlah wilayah di Dubai, Fujairah, dan Umm Al Quwain yang menyebabkan kebakaran di beberapa titik, termasuk di area dekat Dubai International Airport (DXB). Otoritas setempat segera menangani kejadian tersebut dan hingga saat ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa," ungkap Heni, Selasa (17/3/2026).

Akibat insiden tersebut, kata Heni, operasional penerbangan di Dubai International Airport sempat ditunda hingga pukul 10.00 waktu setempat, dan sejumlah penerbangan dialihkan ke bandara terdekat.

Heni juga mengatakan, terdapat dua penerbangan maskapai Emirates dari Indonesia menuju Dubai yang terdampak pengalihan pendaratan, yaitu penerbangan EK 359 rute Jakarta–Dubai yang dialihkan mendarat di Zayed International Airport dengan perkiraan 309 penumpang.

Sementara itu, penerbangan EK 399 rute Denpasar–Dubai dialihkan mendarat di Al Maktoum International Airport dengan perkiraan 300 penumpang.

Heni memastikan sejauh ini tidak terdapat laporan WNI yang menjadi korban ataupun yang meminta bantuan terkait insiden tersebut. "Perwakilan RI terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat serta maskapai terkait untuk memastikan kelancaran perjalanan WNI yang terdampak," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

