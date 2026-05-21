HOME NEWS NASIONAL

Menlu Bakal Hadiri Open Debate Dewan Keamanan PBB di New York

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |22:30 WIB
Menlu Sugiono (Foto: Felldy Utama/Okezone)
JAKARTA - Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang menyampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono akan menghadiri Open Debate Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan ini. Agenda tersebut akan dipimpin Menlu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) selaku Presiden Dewan Keamanan PBB.

Ia menambahkan, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga dijadwalkan akan hadir untuk menyampaikan briefing dalam pertemuan tersebut.

"Agenda Menteri Luar Negeri dalam waktu dekat. Bapak Menlu akan melakukan kunjungan kerja ke New York untuk menghadiri Open Debate Dewan Keamanan PBB yang bertemakan 'Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN-centered International System'," ucap Yvonne dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Kamis (21/5/2026).

Yvonne menyampaikan, pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik, konflik berkepanjangan, serta penerapan hukum internasional yang secara selektif menggerus kepercayaan terhadap tatanan global dan efektivitas multilateralisme saat ini.

Maka dari itu, kehadiran Menlu RI dianggap penting dalam forum Open Debate Dewan Keamanan PBB ini. Ia menambahkan, Menlu RI juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan negara-negara mitra.

"Menlu RI juga akan melakukan bilateral dengan berbagai negara mitra. Sekitar 17 atau 18 Menlu telah konfirmasi hadir untuk berpartisipasi dalam Open Debate DK PBB ini," ucap dia.

