HOME NEWS INTERNATIONAL

3 WNI Ditangkap di Mekkah, Diduga Terlibat Penipuan Haji

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |12:10 WIB
3 WNI Ditangkap di Mekkah, Diduga Terlibat Penipuan Haji
3 WNI Ditangkap di Mekkah, Diduga Terlibat Penipuan Haji (Riyan Rizki)
JAKARTA - Sebanyak tiga orang yang diduga warga negara Indonesia (WNI) ditangkap pihak keamanan Arab Saudi di Mekkah pada Selasa (28/4/2026). Ketiganya diduga terlibat penipuan hingga penggelapan layanan haji. 

1. 3 WNI Ditangkap

“KJRI Jeddah telah menerima informasi mengenai penangkapan 3 orang yang diduga WNI oleh aparat keamanan Arab Saudi di Kota Mekkah pada Selasa kemarin,” kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, ketiganya ditangkap karena diduga terlibat penipuan hingga penggelapan layanan haji. Ini termasuk melalui penyebaran iklan layanan haji di media sosial.

“Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penipuan dan penggelapan terkait pelayanan haji ilegal, termasuk melalui penyebaran iklan layanan haji palsu di media sosial,” ujarnya.

Heni menerangkan, petugas keamanan Arab Saudi menemukan barang bukti berupa uang, perangkat komputer, serta kartu haji yang diduga palsu.

Kemlu RI Tegaskan Serangan Israel ke Pasukan UNIFIL Kejahatan Perang
Kemlu Sebut 13 WNI Terdampak Kebakaran di Sabah Malaysia
Prajurit UNIFIL Prancis Gugur di Lebanon, Kemlu RI: Semua Pihak Harus Tahan Diri
Kemlu Pastikan Keamanan 934 WNI di Lebanon, Meski Terus Digempur Israel
Bandara Dubai Dihantam Drone, Kemlu: 2 Penerbangan dari Indonesia Terdampak
Kemlu RI Lobi Iran agar 2 Kapal Tanker Pertamina Dapat Lewat Selat Hormuz
