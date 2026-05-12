Bertolak ke India, Menlu Sugiono Bakal Hadiri Pertemuan Menlu BRICS

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dijadwalkan bertolak ke India untuk menghadiri pertemuan Menlu negara-negara BRICS di New Delhi pada 14–15 Mei 2026. Forum tersebut akan membahas berbagai isu strategis global serta penguatan kerja sama antarnegara anggota BRICS.

“BRICS juga akan membahas kerja sama antarnegara BRICS, terutama di bidang sustainability, kemudian juga ekonomi digital,” kata Sugiono di Kemlu Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Selain kerja sama ekonomi dan pembangunan, situasi Timur Tengah juga dipastikan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam forum tersebut. Ia menyebutkan, hal terpenting saat ini adalah mengimplementasikan berbagai rencana kerja sama yang telah disusun dalam forum BRICS.

Sementara itu, Juru Bicara I Kemenlu RI Yvonne Mewengkang menjelaskan agenda pertemuan akan terbagi dalam beberapa sesi pembahasan utama. Pada hari pertama, para menteri akan membahas isu global dan kawasan. Selanjutnya, pembahasan akan berfokus pada penguatan ketahanan dan inovasi antarnegara anggota. Adapun pada 15 Mei 2026, agenda pertemuan akan membahas isu tata kelola global atau global governance.

“Pak Menlu secara garis besar nanti akan menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk terus berpartisipasi aktif dalam BRICS,” ujar Yvonne.