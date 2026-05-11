Menlu Singapura Apresiasi Indonesia atas Operasi SAR di Gunung Dukono

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Indonesia dan tim pencarian serta penyelamatan yang terlibat dalam operasi evakuasi di kawasan Gunung Dukono.

Vivian mengucapkan terima kasih kepada lebih dari 150 personel SAR, yang bekerja tanpa lelah di tengah kondisi ekstrem selama proses pencarian hingga identifikasi forensik korban.

Menurutnya, tim penyelamat menghadapi medan yang curam dan tidak stabil, hujan lebat, abu vulkanik tebal, hingga ancaman erupsi yang masih berlangsung. Meski demikian, operasi tetap dijalankan dengan dedikasi dan profesionalisme tinggi.

"Upaya mereka telah memberikan sedikit kelegaan bagi keluarga, dan orang-orang terkasih yang telah menjalani hari-hari penuh kecemasan dan ketidakpastian," ujar Vivian dilansir dari Channelnewsasia, Senin (11/5/2026).

Ia juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Selain itu, doa turut diberikan kepada para penyintas agar segera pulih sepenuhnya.