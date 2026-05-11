HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu Singapura Apresiasi Indonesia atas Operasi SAR di Gunung Dukono

Dwinarto , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |14:55 WIB
Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan (foto: medsos Vivian)
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Indonesia dan tim pencarian serta penyelamatan yang terlibat dalam operasi evakuasi di kawasan Gunung Dukono.

Vivian mengucapkan terima kasih kepada lebih dari 150 personel SAR, yang bekerja tanpa lelah di tengah kondisi ekstrem selama proses pencarian hingga identifikasi forensik korban.

Menurutnya, tim penyelamat menghadapi medan yang curam dan tidak stabil, hujan lebat, abu vulkanik tebal, hingga ancaman erupsi yang masih berlangsung. Meski demikian, operasi tetap dijalankan dengan dedikasi dan profesionalisme tinggi.

"Upaya mereka telah memberikan sedikit kelegaan bagi keluarga, dan orang-orang terkasih yang telah menjalani hari-hari penuh kecemasan dan ketidakpastian," ujar Vivian dilansir dari Channelnewsasia, Senin (11/5/2026).

Ia juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Selain itu, doa turut diberikan kepada para penyintas agar segera pulih sepenuhnya.

 

Gunung Dukono Meletus 2 Kali Pagi Ini, Lontarkan Abu Vulkanik hingga 2.700 Meter
2 Jasad WN Singapura Ditemukan Berpelukan dan Tidak Utuh Terhimpit Batu Erupsi Gunung Dukono
Erupsi Gunung Dukono, Berikut Identitas Belasan Orang yang Dievakuasi
2 Korban Terakhir Erupsi Gunung Dukono Ditemukan Meninggal, Operasi SAR Ditutup!
Satu Korban Erupsi Gunung Dukono Ditemukan Tewas, Dua Masih Hilang
PVMBG : Aktivitas Vulkanik Gunung Dukono Masih Tinggi, 4 Kali Erupsi Hari Ini
