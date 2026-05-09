HOME NEWS NASIONAL

Satu Korban Erupsi Gunung Dukono Ditemukan Tewas, Dua Masih Hilang

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |20:01 WIB
Tim SAR Gunung Dukono (foto: BNPB)
JAKARTA - Tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR) gabungan menemukan satu korban erupsi Gunung Dukono pada Sabtu (9/5/2026) pukul 14.30 WIT. Korban berinisial E, warga negara Indonesia (WNI), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 50 meter dari bibir kawah.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari, mengatakan berdasarkan laporan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Halmahera Utara, Hentje M.L. Hetharia, proses pencarian sempat mengalami kendala akibat material pasir vulkanik yang menutupi area pencarian dengan ketebalan bervariasi.

“Kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas vulkanik Gunung Dukono yang masih berlangsung fluktuatif sehingga menyulitkan tim dalam melakukan penyisiran,” ujar Aam, sapaan Abdul Muhari, dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Pada pukul 14.30 WIT, hujan deras mengguyur lokasi pencarian sehingga operasi SAR sempat dihentikan sementara dan tim berlindung hingga kondisi memungkinkan untuk melanjutkan pencarian.

“Setelah hujan reda, jasad korban yang sebelumnya tertutup material pasir mulai terlihat. Saat ditemukan, bagian tubuh korban yang tampak hanya dari kaki hingga pinggang, sementara bagian tubuh lainnya masih tertimbun pasir vulkanik,” jelas Aam.

 

