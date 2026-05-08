Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Pendaki Gunung Dukono Masih Dicari, 17 Berhasil Dievakuasi

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |19:25 WIB
3 Pendaki Gunung Dukono Masih Dicari, 17 Berhasil Dievakuasi
3 Pendaki Gunung Dukono Masih Dicari, 17 Berhasil Dievakuasi (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 17 pendaki yang sempat terdampak erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, hingga Jumat (8/5/2026) petang. Sementara tiga pendaki lainnya masih dalam proses pencarian.

1. Pendaki Dievakuasi

Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdani, mengatakan hingga pukul 18.00 WIT, total korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 17 orang yang terdiri dari tujuh warga negara asing (WNA) asal Singapura dan 10 warga negara Indonesia (WNI).

Tim SAR menyatakan pencarian dihentikan sementara pada Jumat malam dan akan dilanjutkan kembali pada Sabtu (9/5/2026).

“Total korban pendaki yang berhasil dievakuasi sebanyak 17 orang. Sementara yang masih dalam pencarian yaitu tiga orang di antaranya dua WNA dan satu WNI,” kata Iwan Ramdani.

Dua korban yang selamat dan masih ikut membantu proses pencarian diketahui merupakan WNI, yakni Jailan Ayub (45) warga Bastiong dan Reza Selang (35) warga Koloncucu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.

Tiga pendaki yang hingga kini belum ditemukan masing-masing Heng Wen Qiang Timothy (30), Shahin Muhrez bin Abdul Hamid (27). Keduanya warga Singapura. Satu pendaki lainnya adalah WNI bernama Enjel yang merupakan seorang perempuan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/525/3149537/gunung_salak-5Mmn_large.jpg
Pria 60 Tahun Dikabarkan Hilang di Gunung Salak Sejak Minggu Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/519/3143148/viral-qQr0_large.jpg
Kronologi 11 Pendaki Hilang di Gunung Arjuno dan Cerita Misteri Pasar Setan   
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/519/3126192/pendaki-vQI1_large.jpg
3 Bocah Hilang saat Mendaki Gunung Arjuno Akhirnya Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/338/3109697/ketua_tim_mapala_uhamka_yang_hilang_4_hari_di_gunung_joglo_bogor_ditemukan_meninggal-HyEJ_large.jpeg
Ketua Tim Mapala Uhamka yang Hilang 4 Hari di Gunung Joglo Bogor Ditemukan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/338/3109643/tim_gabungan_lakukan_pencarian_pendaki_yang_dilaporkan_hilang-NFes_large.jpeg
Ketua Tim Mapala Uhamka Hilang 4 Hari di Gunung Joglo Bogor, Tim Gabungan Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/525/3084470/pendaki-j7ZA_large.jpg
Dilaporkan Hilang, 5 Pelajar Pendaki Gunung Salak Ditemukan Selamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement