HOME NEWS JABAR

Pria 60 Tahun Dikabarkan Hilang di Gunung Salak Sejak Minggu Pagi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |11:46 WIB
Pria 60 Tahun Dikabarkan Hilang di Gunung Salak Sejak Minggu Pagi
Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor/Foto: jabarprov
BOGOR - Pria berinisial AY (60), dikabarkan hilang di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Tim SAR gabungan tengah melakukan upaya pencarian.

Kadis Damkar Kabupaten Bogor Yudi Santoso mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 22 Juni 2025. Berdasarkan informasi yang diterimanya, AY dan satu orang rekannya berniat mencari keringat di Gunung Salak.

"Pukul 11.00 WIB, AY menuruni lereng sedangkan temannya tidak bisa turun lalu menunggu di atas," kata Yudi dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).

Setelah satu jam tidak kunjung datang menemuinya, rekan AY pun memutuskan pulang sekira pukul 12.00 WIB. Teman korban sempat tersesat hingga akhirnya pukul 15.00 WIB menemukan paralon jalur air.

"Temannya menemukan paralon air sebagai arah jalan pulang. Dia mengikuti paralon air dan akhirnya menemukan jalan pulang," ungkapnya.

Namun, AY tidak kunjung pulang sampai dengan sore hari. Pihak keluarga dan warga melakukan pencarian di sekitar lokasi tetapi tidak membuahkan hasil.

"Hingga malam hari AY tidak ditemukan dan tidak ada kabarnya. Tim Unit Siaga SAR Bogor melaksanakan briefing dan menuju ke lokasi kejadian," pungkasnya.

(Fetra Hariandja)

      
