Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Biadab! KKB Pimpinan Aibon Kogoya Serang Pos Penjagaan, 2 Orang Tewas Dibakar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |15:16 WIB
Biadab! KKB Pimpinan Aibon Kogoya Serang Pos Penjagaan, 2 Orang Tewas Dibakar
KKB Pimpinan Aibon Kogoya Serang Pos Penjagaan, 2 Orang Tewas Dibakar
A
A
A

PAPUA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang dan membakar pos keamanan penambangan emas milik PT Kristalin di Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Akibat penyerangan tersebut dua orang tewas mengenaskan.

KKB melakukan penyerangan ke pos milik PT Kristalin yang bergerak di penambangan emas hingga menyebabkan dua orang meninggal dengan cara dibakar," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu kepada awak media, dikutip, Minggu (22/2/2026).

Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah korban itu warga sipil atau aparat keamanan karena kondisi jenazah yang sudah tidak utuh.

Samuel melanjutkan, anggota tim yang tiba di lokasi langsung mengamankan warga dan mengevakuasi kedua jenazah ke RSUD Nabire untuk dilakukan autopsi guna memastikan identitas korban.

Evakuasi kata dia dilakukan untuk menghindari terjadinya kembali gangguan keamanan yang dilakukan KKB Papua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/340/3202947/satgas_operasi_damai_cartenz-psjI_large.jpg
Satgas Cartenz Tangkap 28 Orang di Yahukimo, 9 Pentolan KKB Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202821/kkb-vr3P_large.jpg
Rekam Jejak Biadab Pentolan KKB Homi Heluka, Bantai Polisi dan Penambang di Yahukimo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202815/dua_buronan_kkb-WUGp_large.jpg
2 Buronan KKB Dikenal Keji dan Berbahaya di Yahukimo Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202551/kkb-J36L_large.jpg
Iptu Tomi Marbun Hilang Usai Kejar KKB, Kerabat Gelar Ritual Adat Dayak di PN Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201700/otk-YgoN_large.jpg
Ambulans Nyaris Dibakar OTK di Yahukimo, Pelaku Diburu Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/340/3201687/kkb-5p0k_large.jpg
2 Pilot Smart Air yang Tewas Ternyata Diserang 20 KKB, 13 Lubang Peluru Ditemukan di Pesawat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement