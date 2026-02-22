Biadab! KKB Pimpinan Aibon Kogoya Serang Pos Penjagaan, 2 Orang Tewas Dibakar

PAPUA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang dan membakar pos keamanan penambangan emas milik PT Kristalin di Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Akibat penyerangan tersebut dua orang tewas mengenaskan.

“KKB melakukan penyerangan ke pos milik PT Kristalin yang bergerak di penambangan emas hingga menyebabkan dua orang meninggal dengan cara dibakar," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu kepada awak media, dikutip, Minggu (22/2/2026).

Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah korban itu warga sipil atau aparat keamanan karena kondisi jenazah yang sudah tidak utuh.

Samuel melanjutkan, anggota tim yang tiba di lokasi langsung mengamankan warga dan mengevakuasi kedua jenazah ke RSUD Nabire untuk dilakukan autopsi guna memastikan identitas korban.

Evakuasi kata dia dilakukan untuk menghindari terjadinya kembali gangguan keamanan yang dilakukan KKB Papua.