Gempa M4,9 Guncang Kepulauan Aru Maluku, Warga Diminta Waspada Gempa Susulan

JAKARTA - aberkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang Kota Kepulauan Aru, Maluku, pada Sabtu (21/2/2026). Gempa itu dilaporkan terjadi sekira pukul pukul 19.20 WIB.

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 86 KM dari Barat Laut Kepulauan Aru. Sementara pusat kedalaman gempa berada di 11 km.

"#Gempa Mag:4.9, 21-Feb-2026 19:20:29WIB, Lok:5.05LS, 133.90BT (86 km BaratLaut KEP.ARU-MALUKU), Kedlmn:11 Km," tulis akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Kepulauan Aru dan sekitarnya diminta tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)

