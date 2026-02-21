Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,9 Guncang Kepulauan Aru Maluku, Warga Diminta Waspada Gempa Susulan 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |19:58 WIB
Gempa M4,9 Guncang Kepulauan Aru Maluku, Warga Diminta Waspada Gempa Susulan  (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - aberkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang Kota Kepulauan Aru, Maluku, pada Sabtu (21/2/2026). Gempa itu dilaporkan terjadi sekira pukul pukul 19.20 WIB. 

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 86 KM dari Barat Laut Kepulauan Aru. Sementara pusat kedalaman gempa berada di 11 km.

"#Gempa Mag:4.9, 21-Feb-2026 19:20:29WIB, Lok:5.05LS, 133.90BT (86 km BaratLaut KEP.ARU-MALUKU), Kedlmn:11 Km," tulis akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Kepulauan Aru dan sekitarnya diminta tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
