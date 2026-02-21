Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Letkol Inf Michael Ronald Resmi Jabat Dandim 0509/Kabupaten Bekasi

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |07:27 WIB
Letkol Inf Michael Ronald Resmi Jabat Dandim 0509/Kabupaten Bekasi
Letkol Inf Michael Ronald resmi jabat Dandim 0509/Kabupaten Bekasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Letkol Inf Michael Ronald menerima tongkat Komando Distrik Militer (Kodim) 0509/Kabupaten Bekasi dari Letkol Arh Sabdo Aji Wibowo. Sebelumnya, Letkol Inf Michael Ronald merupakan Komandan Batalyon SAT 71.2 Kopassus Cijantung. 

Serahterima jabatan berlangsung di Makodim 0509/Kabupaten Bekasi, Jumat 20 Februari 2026. Dari keterangan yang diterima, Letkol Inf Michael Ronald datang bersama istri disambut hangat Kasdim Mayor Inf Sukoco melalui pengalungan selendang dan buket bunga, simbol diterimanya sang pemimpin dalam keluarga besar Kodim 0509.

Sementara ratusan prajurit berjajar rapi dalam tradisi jajar kehormatan. Prosesi berjalan khidmat, yang kemudian tarian selamat datang menyambut langkah Dandim baru sebelum berhadapan dengan pejabat lama, Letkol Arh Sabdo Aji Wibowo.
 
Suasana emosional tercermin ketika prosesi mencium Bendera Merah Putih, ikrar setia yang menegaskan setiap tarikan napas prajurit di wilayah ini hanya untuk kedaulatan negara. Letkol Inf Michael Ronald langsung menerima paparan dari para perwira staf setelah mengisi Buku Korps Raport.

Garis besar tanggung jawab dan arah komando mulai dipetakan dalam sidang paripurna internal. Kabupaten Bekasi merupakan wilayah dengan pusat industri terbesar di Asia Tenggara, tak ayal menuntut sinergitas TNI yang lebih fleksibel namun tetap tegas. 

Letkol Inf Michael Ronald menjadi harapan besar untuk memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah, investor dan masyarakat, guna memastikan roda pembangunan dan Investasi berjalan seiring dengan jaminan keamanan yang kokoh.

(Arief Setyadi )

