Warga Krayan Barat Digegerkan Dugaan Pesawat Jatuh di Area Pegunungan

JAKARTA – Warga di wilayah Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, digegerkan dengan dugaan peristiwa pesawat jatuh di area pegunungan, Kamis (19/2/2026) siang.

Informasi tersebut beredar melalui rekaman video di media sosial. Dalam video itu, seorang warga mengaku melihat sebuah pesawat kecil yang diduga mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jatuh di kawasan pegunungan.

Dalam rekaman juga terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi dari arah puncak gunung yang disebut-sebut sebagai lokasi dugaan jatuhnya pesawat tersebut. Peristiwa itu pun sontak menjadi perhatian warga sekitar.

Namun hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait maupun otoritas bandara setempat mengenai kebenaran informasi tersebut. Belum diketahui pula identitas pesawat maupun kondisi awak di dalamnya.

Pihak berwenang masih diharapkan segera memberikan klarifikasi terkait dugaan insiden tersebut.

