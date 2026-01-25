Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menteri KKP Pingsan saat Jenazah Korban Pesawat ATR Diserahkan ke Negara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |10:01 WIB
Menteri KKP Pingsan saat Jenazah Korban Pesawat ATR Diserahkan ke Negara
Menteri KKP Pingsan saat Jenazah Korban Pesawat ATR Diserahkan ke Negara (Okezone/Ari Sandita)
JAKARTA - Jenazah 3 korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 disemayamkan pada Minggu (25/1/2026). Rencananya, jenazah bakal dimakamkan di kawasan Jakarta Timur.

1. Pelepasan Jenazah

Upacara penghormatan dan pelepasan terhadap para jenazah itu digelar di Auditorium Madidihang AUP Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu. Upacara dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Keluarga yang hadir dalam upacara tersebut terlihat tegar menjalani kegiatan tersebut. Tampak 3 jenazah dijejerkan secara beriringan untuk akhirnya diberikan bunga.

Dalam upacara itu, disampaikan pula adanya kenaikan pangkat terhadap pegawai KKP tersebut. Rencananya, usai upacara, jenazah bakal dimakamkan di tempat berbeda.

Alm Fery Irawan bakal dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Jaktim dan Alm Yoga Naufal bakal dimakamkam di TPU Malaka I, Pondok Kopi, Jaktim.

2. Menteri KKP Pingsan

