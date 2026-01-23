Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pencarian Korban Pesawat ATR 42-500, Total 11 Kantong Jenazah Ditemukan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |17:17 WIB
Pencarian Korban Pesawat ATR 42-500, Total 11 Kantong Jenazah Ditemukan
Tim SAR evakuasi korban pesawat ATR 42-500 (Foto: Dok Basarnas)
JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) berhasil menemukan 11 paket kantong jenazah terkait kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Sulawesi Selatan.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Andi Sultan, menjelaskan 11 kantong jenazah tersebut terdiri atas 10 jenazah. Sementara itu, satu kantong jenazah lainnya hanya berisi bagian tubuh (body part).

“Informasi terbaru menyebutkan total temuan di lokasi operasi saat ini berjumlah 10 paket dan satu body part yang masih dalam proses penanganan dan evakuasi oleh tim SAR gabungan,” ujar Andi Sultan, Jumat (23/1/2026).

Meski telah berhasil ditemukan, proses pemindahan beberapa kantong jenazah masih terus dilakukan. Adapun jenazah yang berhasil dievakuasi nantinya akan langsung dikirimkan menuju Lanud Sultan Hasanuddin.

“Pukul 09.06 WITA paket 9 telah ditemukan dan pukul 09.10 WITA paket 10 telah ditemukan, dan sementara dalam proses evakuasi,” tambahnya.

