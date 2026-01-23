Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tim SAR Berjibaku Evakuasi 6 Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |04:02 WIB
Tim SAR Berjibaku Evakuasi 6 Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500
Tim SAR berupaya evakuasi 6 Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500 (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim SAR gabungan menyatakan masih terus melakukan proses evakuasi terhadap enam korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Selain itu, terdapat enam korban yang saat ini masih dalam proses evakuasi oleh tim SAR gabungan,” kata Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Kamis (22/1/2026).

Ia juga menyebut tim SAR gabungan menemukan sembilan pack body part di area pencarian. Menurutnya, istilah body part yang dimaksud dalam laporan lapangan tidak hanya merujuk pada bagian tubuh korban, tetapi juga bagian dari pesawat.

“Perlu kami jelaskan bahwa yang dimaksud dengan body part di lokasi operasi adalah bagian dari pesawat maupun bagian dari anggota tubuh korban. Hingga hari ini (22/1), total yang ditemukan adalah sembilan pack body part,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh proses evakuasi dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan mengutamakan keselamatan personel, mengingat medan pencarian yang terjal serta kondisi cuaca yang tidak menentu.

Seluruh temuan korban selanjutnya akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk dilakukan proses identifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Basarnas menegaskan, setiap perkembangan operasi SAR akan disampaikan secara resmi dan terverifikasi kepada publik. 

Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terkonfirmasi dan mempercayakan sepenuhnya proses pencarian serta evakuasi kepada tim SAR gabungan.
 

(Arief Setyadi )

      

Telusuri berita news lainnya
