Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jet Pribadi Jatuh di AS, 7 Orang Tewas Termasuk Mantan Pembalap NASCAR

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |07:44 WIB
Jet Pribadi Jatuh di AS, 7 Orang Tewas Termasuk Mantan Pembalap NASCAR
Jet pribadi jatuh di AS tewaskan mantan pembalap NASCAR (Foto: AP)
A
A
A

NORTH CAROLINA - Jet pribadi jatuh di North Carolina, Amerika Serikat, dan menewaskan tujuh orang yang berada di dalamnya, Kamis 18 Desember 2025. Otoritas setempat menyebut, salah satu korban merupakan mantan pembalap mobil ternama, Greg Biffle.

“Total ada tujuh orang di dalam pesawat dan semuanya tewas,” kata Patroli Jalan Raya North Carolina, Sheriff Darren Campbell kepada kantor berita AFP dikutip TRT World, Jumat (19/12/2025).

Ia menyampaikan, pesawat tersebut baru saja lepas landas sebelum berbalik arah untuk mendarat dan kemudian jatuh. Jet itu diketahui lepas landas dari Bandara Statesville, yang terletak di utara Kota Charlotte.

Di antara korban tewas dilaporkan terdapat mantan pembalap NASCAR Greg Biffle, bersama istrinya Cristina Grossu Biffle dan dua anak mereka. Informasi tersebut disampaikan oleh anggota parlemen dari Partai Republik Richard Hudson, yang merupakan teman keluarga dan mewakili North Carolina di Kongres AS.

“Saya sangat terpukul atas kehilangan Greg, Cristina, dan anak-anak mereka, dan hati saya bersama semua orang yang mencintai mereka. Mereka adalah sahabat yang menjalani hidup dengan berfokus untuk membantu orang lain,” ujar Hudson dalam unggahan di media sosial.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185033/peswat-AKMo_large.jpg
Pesawat Cessna Sempat Berputar-putar Sebelum Jatuh ke Tengah Sawah di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181445/pesawat-yAuG_large.jpg
Sedikitnya Tiga Orang Tewas dalam Insiden Jatuhnya Pesawat Kargo UPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181434/pwsawat-o2w8_large.jpg
Pesawat Kargo UPS Jatuh Tidak Lama Setelah Lpas Landas, Asap Tebal Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3177889/pesawat_cargo-kPBi_large.jpg
Mencekam! Pesawat Kargo Tergelincir dan Terjun ke Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176036/viral-W8BD_large.jpg
Breaking News! Pesawat Smart Air Kecelakaan di Bandara Tiom Lanny Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/18/3109205/kecelakaan-BjV5_large.jpg
Tabrakan Maut Pesawat Penumpang dan Black Hawk di AS, Tak Ada yang Selamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement