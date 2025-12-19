Jet Pribadi Jatuh di AS, 7 Orang Tewas Termasuk Mantan Pembalap NASCAR

NORTH CAROLINA - Jet pribadi jatuh di North Carolina, Amerika Serikat, dan menewaskan tujuh orang yang berada di dalamnya, Kamis 18 Desember 2025. Otoritas setempat menyebut, salah satu korban merupakan mantan pembalap mobil ternama, Greg Biffle.

“Total ada tujuh orang di dalam pesawat dan semuanya tewas,” kata Patroli Jalan Raya North Carolina, Sheriff Darren Campbell kepada kantor berita AFP dikutip TRT World, Jumat (19/12/2025).

Ia menyampaikan, pesawat tersebut baru saja lepas landas sebelum berbalik arah untuk mendarat dan kemudian jatuh. Jet itu diketahui lepas landas dari Bandara Statesville, yang terletak di utara Kota Charlotte.

Di antara korban tewas dilaporkan terdapat mantan pembalap NASCAR Greg Biffle, bersama istrinya Cristina Grossu Biffle dan dua anak mereka. Informasi tersebut disampaikan oleh anggota parlemen dari Partai Republik Richard Hudson, yang merupakan teman keluarga dan mewakili North Carolina di Kongres AS.

“Saya sangat terpukul atas kehilangan Greg, Cristina, dan anak-anak mereka, dan hati saya bersama semua orang yang mencintai mereka. Mereka adalah sahabat yang menjalani hidup dengan berfokus untuk membantu orang lain,” ujar Hudson dalam unggahan di media sosial.