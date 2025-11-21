Pesawat Cessna Sempat Berputar-putar Sebelum Jatuh ke Tengah Sawah di Karawang

JAKARTA - Pesawat jenis Cessna jatuh di tengah persawahan Kampung Ceplik, Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat, Jumat (21/11/2025) sore. Sebelum jatuh, pesawat ternyata sempat berputar-putar di atas langit Karawang.

Hal itu diungkapkan Bupati Karawang Aep Syaepuloh dalam program Breaking News iNews TV. Ia mengaku belum mengetahui persis akibat jatuhnya pesawat milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP tersebut.

"Sampai hari ini kami juga masih belum dapat informasinya. Tapi yang jelas cuaca di wilayah Kabupaten Karawang dari mulai siang tadi sampai sore kita ini memang berawan gitu. Saya tidak mengerti apakah mungkin juga ada kendala di pesawat atau seperti apa," kata Aep.

Meski begitu, Aep menyampaikan, sejumlah warga melihat pesawat tersebut sempat berputar-putar sebelum jatuh ke tengah area persawahan. "Cuman tadi menurut penyampaian dari warga Tirtamulya, Desa Kertawaluya, bahwa pesawat ini muter-muter di wilayah situ," ucap Aep.

"Muter-muter sehingga melihat mungkin di wilayah situ ada atau mungkin ada gangguan engine sehingga dia mendarat darurat berada di tengah-tengah sawah. Karena di sebelah belakangnya itu kan banyak rumah warga gitu," tambahnya.

Lebih lanjut, Aep berkata, petugas gabungan yang terdiri dari Polres Karawang hingga BPBD telah mengamankan TKP. Para korban pun telah dievakuasi dan dalam kondisi selamat.

"Dan alhamdulillah semua korban sudah kita evakuasi di posko desa bahkan kita mau bawa ke Puskesmas setempat," pungkasnya.