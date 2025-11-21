Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pesawat Cessna Sempat Berputar-putar Sebelum Jatuh ke Tengah Sawah di Karawang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |17:07 WIB
Pesawat Cessna Sempat Berputar-putar Sebelum Jatuh ke Tengah Sawah di Karawang
Pesawat Cessna jatuh di tengah persawahan Karawang, Jawa Barat/Foto: Polres Karawang
A
A
A

JAKARTA - Pesawat jenis Cessna jatuh di tengah persawahan Kampung Ceplik, Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat, Jumat (21/11/2025) sore. Sebelum jatuh, pesawat ternyata sempat berputar-putar di atas langit Karawang.

Hal itu diungkapkan Bupati Karawang Aep Syaepuloh dalam program Breaking News iNews TV. Ia mengaku belum mengetahui persis akibat jatuhnya pesawat milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP tersebut.

"Sampai hari ini kami juga masih belum dapat informasinya. Tapi yang jelas cuaca di wilayah Kabupaten Karawang dari mulai siang tadi sampai sore kita ini memang berawan gitu. Saya tidak mengerti apakah mungkin juga ada kendala di pesawat atau seperti apa," kata Aep.

Meski begitu, Aep menyampaikan, sejumlah warga melihat pesawat tersebut sempat berputar-putar sebelum jatuh ke tengah area persawahan. "Cuman tadi menurut penyampaian dari warga Tirtamulya, Desa Kertawaluya, bahwa pesawat ini muter-muter di wilayah situ," ucap Aep.

"Muter-muter sehingga melihat mungkin di wilayah situ ada atau mungkin ada gangguan engine sehingga dia mendarat darurat berada di tengah-tengah sawah. Karena di sebelah belakangnya itu kan banyak rumah warga gitu," tambahnya.

Lebih lanjut, Aep berkata, petugas gabungan yang terdiri dari Polres Karawang hingga BPBD telah mengamankan TKP. Para korban pun telah dievakuasi dan dalam kondisi selamat.

"Dan alhamdulillah semua korban sudah kita evakuasi di posko desa bahkan kita mau bawa ke Puskesmas setempat," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181445/pesawat-yAuG_large.jpg
Sedikitnya Tiga Orang Tewas dalam Insiden Jatuhnya Pesawat Kargo UPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181434/pwsawat-o2w8_large.jpg
Pesawat Kargo UPS Jatuh Tidak Lama Setelah Lpas Landas, Asap Tebal Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3177889/pesawat_cargo-kPBi_large.jpg
Mencekam! Pesawat Kargo Tergelincir dan Terjun ke Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176036/viral-W8BD_large.jpg
Breaking News! Pesawat Smart Air Kecelakaan di Bandara Tiom Lanny Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/18/3109205/kecelakaan-BjV5_large.jpg
Tabrakan Maut Pesawat Penumpang dan Black Hawk di AS, Tak Ada yang Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/337/3099676/kecelakan_pesawat-OIRw_large.jpg
Pesawat Jeju Air Jatuh, Menlu: Kami Berduka, Pikiran dan Doa Menyertai Para Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement