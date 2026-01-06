Tim SAR Evakuasi Satu Jenazah WN Spanyol dari Bangkai KM Putri Sakinah di Labuan Bajo

LABUAN BAJO - Tim SAR Gabungan kembali menemukan satu jenazah yang diduga merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Spanyol, korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Penemuan tersebut terjadi pada Selasa (6/1/2026), bertepatan dengan hari ke-12 operasi pencarian.

Kepala Kantor SAR Maumere, Fathur Rahman, selaku SAR Mission Coordinator (SMC), mengatakan operasi pencarian masih dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai unsur SAR dari pusat hingga daerah.

"Tim SAR Gabungan hari ini melaksanakan pencarian dua WNA Spanyol yang memasuki hari ke-12, dengan melakukan penyisiran pulau-pulau terdekat, penurunan sonar, serta penyelaman," ujar Fathur, Selasa (6/1/2026).

Ia menjelaskan, jenazah ditemukan sekitar pukul 14.30 WITA setelah Tim SAR menerima informasi dari nelayan setempat yang menemukan bangkai KM Putri Sakinah. Di dalam bangkai kapal tersebut terdapat satu korban dalam kondisi meninggal dunia.

"Tepat pukul 14.30 WITA, Tim SAR Gabungan menerima laporan dari nelayan bahwa mereka menemukan bangkai KM Putri Sakinah dengan satu korban meninggal dunia di dalamnya, pada koordinat 08°36'35,139" LS dan 119°40'36,826" BT, sekitar 7,48 mil laut dari lokasi tenggelamnya kapal," jelasnya.