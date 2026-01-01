Pencarian 3 WN Spanyol Korban Tenggelam KM Putri Sakinah Diperpanjang hingga 4 Januari

JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memperpanjang operasi pencarian terhadap tiga WN asal Spanyol yang menjadi korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo. Operasi pencarian dan pertolongan akan diperpanjang hingga 4 Januari 2026.

"Berdasarkan hasil evaluasi sore ini, Tim SAR Gabungan akan melanjutkan dan memaksimalkan upaya pencarian selama tiga hari ke depan," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Fathur Rahman, Kamis (1/1/2026).

Fathur menjelaskan perpanjangan operasi SAR ini telah sesuai prosedur yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. Ia meyakini operasi SAR dapat menemukan ketiga korban.

"Kami tetap optimistis kerja keras seluruh unsur Tim SAR Gabungan dapat membuahkan hasil dalam masa perpanjangan operasi SAR ini," ujarnya.

Hal ini juga tidak terlepas dari permohonan Pemerintah Spanyol melalui Duta Besar Spanyol untuk Indonesia yang menyampaikan surat resmi tertanggal 31 Desember 2025 untuk terus mengupayakan pencarian terhadap korban.

Fathur menambahkan, operasi SAR pada hari ketujuh menurunkan 13 kapal yang melaksanakan penyisiran sepanjang hari. Tak hanya itu, peralatan sonar dan hidronav milik Polairud Polda NTT turut dikerahkan.

"Namun belum membuahkan hasil. Dengan demikian, operasi SAR akan dilanjutkan kembali pada Jumat dengan memasuki hari pencarian ke-delapan," ujarnya.

(Arief Setyadi )