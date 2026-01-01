Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pencarian 3 WN Spanyol Korban Tenggelam KM Putri Sakinah Diperpanjang hingga 4 Januari

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |20:33 WIB
Pencarian 3 WN Spanyol Korban Tenggelam KM Putri Sakinah Diperpanjang hingga 4 Januari
Pencarian 3 WN Spanyol korban tenggelam KM Putri Sakinah diperpanjang (Foto: Basarnas/Jonathan S)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memperpanjang operasi pencarian terhadap tiga WN asal Spanyol yang menjadi korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo. Operasi pencarian dan pertolongan akan diperpanjang hingga 4 Januari 2026.

"Berdasarkan hasil evaluasi sore ini, Tim SAR Gabungan akan melanjutkan dan memaksimalkan upaya pencarian selama tiga hari ke depan," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Fathur Rahman, Kamis (1/1/2026).

Fathur menjelaskan perpanjangan operasi SAR ini telah sesuai prosedur yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. Ia meyakini operasi SAR dapat menemukan ketiga korban.

"Kami tetap optimistis kerja keras seluruh unsur Tim SAR Gabungan dapat membuahkan hasil dalam masa perpanjangan operasi SAR ini," ujarnya.

Hal ini juga tidak terlepas dari permohonan Pemerintah Spanyol melalui Duta Besar Spanyol untuk Indonesia yang menyampaikan surat resmi tertanggal 31 Desember 2025 untuk terus mengupayakan pencarian terhadap korban.

Fathur menambahkan, operasi SAR pada hari ketujuh menurunkan 13 kapal yang melaksanakan penyisiran sepanjang hari. Tak hanya itu, peralatan sonar dan hidronav milik Polairud Polda NTT turut dikerahkan.

"Namun belum membuahkan hasil. Dengan demikian, operasi SAR akan dilanjutkan kembali pada Jumat dengan memasuki hari pencarian ke-delapan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192578/pencarian_km_putri_sakinah_yang_tenggelam_di_perairan_pulau_padar_labuan_bajo_ntt-iay5_large.jpg
Hari Kelima Pencarian KM Putri Sakinah di Labuan Bajo, SAR Temukan Dinding Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192240/kapal_tenggelam-OtXc_large.jpg
Pelatih Valencia 3 Anaknya Jadi Korban, Tim SAR Kembali Sisir Lokasi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241/nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157081/kapal_tenggelam-u2N9_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Ditutup, Puluhan Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/18/3156611/kapal-4pxf_large.jpg
Kapal Wisata Terbalik, 34 Tewas dan Beberapa Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155545/pencarian-eoCJ_large.jpg
Update! Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, 1 Orang Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement