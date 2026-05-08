1 Orang Hilang Akibat Kapal Kargo Tabrak Perahu Nelayan di Lampung, Begini Kronologinya!

LAMPUNG- Kecelakaan kapal terjadi di perairan Kalianda, Lampung Selatan. Perahu nelayan rusak parah usai ditabrak kapal kargo yang melintas di jalur pelayaran.

Peristiwa ini menyebabkan satu orang nelayan hilang dan hingga kini masih dalam pencarian intensif tim SAR gabungan.

"Tim Basarnas Pos SAR Bakauheni langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan. Kami berkoordinasi dengan Pos TNI AL Kalianda dan unsur SAR lainnya untuk melakukan pencarian," ujar Kepala Pos SAR Bakauheni, Rezie Kuswara, dikutip Jumat (8/5/2026).

Kronologi bermula saat kapal nelayan yang mengangkut empat orang tersebut tengah melaut mencari ikan. Diduga karena jarak yang terlalu dekat di jalur pelayaran, kapal kecil tersebut bertabrakan dengan kapal kargo besar hingga mengalami kerusakan parah.

Dari empat orang di atas kapal, tiga nelayan dilaporkan berhasil menyelamatkan diri setelah benturan keras terjadi.

Mereka adalah Kalori yang bertindak sebagai nakhoda, serta dua rekannya, Uyut dan Herman. Namun, satu nelayan lainnya bernama Ajum (53) dinyatakan hilang tertelan arus laut.