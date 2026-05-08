Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

1 Orang Hilang Akibat Kapal Kargo Tabrak Perahu Nelayan di Lampung, Begini Kronologinya!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |11:47 WIB
1 Orang Hilang Akibat Kapal Kargo Tabrak Perahu Nelayan di Lampung, Begini Kronologinya!
1 Orang Hilang Akibat Kapal Kargo Tabrak Perahu Nelayan di Lampung
A
A
A

LAMPUNG-  Kecelakaan kapal terjadi di perairan Kalianda, Lampung Selatan. Perahu nelayan rusak parah usai ditabrak kapal kargo yang melintas di jalur pelayaran.

Peristiwa ini menyebabkan satu orang nelayan hilang dan hingga kini masih dalam pencarian intensif tim SAR gabungan.

"Tim Basarnas Pos SAR Bakauheni langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan. Kami berkoordinasi dengan Pos TNI AL Kalianda dan unsur SAR lainnya untuk melakukan pencarian," ujar Kepala Pos SAR Bakauheni, Rezie Kuswara, dikutip Jumat (8/5/2026).

Kronologi bermula saat kapal nelayan yang mengangkut empat orang tersebut tengah melaut mencari ikan. Diduga karena jarak yang terlalu dekat di jalur pelayaran, kapal kecil tersebut bertabrakan dengan kapal kargo besar hingga mengalami kerusakan parah.

Dari empat orang di atas kapal, tiga nelayan dilaporkan berhasil menyelamatkan diri setelah benturan keras terjadi.

Mereka adalah Kalori yang bertindak sebagai nakhoda, serta dua rekannya, Uyut dan Herman. Namun, satu nelayan lainnya bernama Ajum (53) dinyatakan hilang tertelan arus laut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/340/3209747/viral-wxM9_large.jpg
Kapal Nelayan Tenggelam Akibat Cuaca Buruk, 21 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/340/3201719/kapal-1fnQ_large.jpg
Kapal Cahaya Intan Celebes Tenggelam, Ini Kronologi Menegangkan Penumpang Terombang-ambing 3 Jam di Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/340/3193150/pencarian_wn_spanyol_korban_km_putri_sakinah_dilanjutkan-l950_large.jpg
Pencarian WN Spanyol Korban KM Putri Sakinah Dilanjutkan, SAR Sejumlah Pulau Disisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193076/kapal_tenggelam-XdHV_large.jpg
Pencarian 3 WN Spanyol Korban Tenggelam KM Putri Sakinah Diperpanjang hingga 4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192578/pencarian_km_putri_sakinah_yang_tenggelam_di_perairan_pulau_padar_labuan_bajo_ntt-iay5_large.jpg
Hari Kelima Pencarian KM Putri Sakinah di Labuan Bajo, SAR Temukan Dinding Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192240/kapal_tenggelam-OtXc_large.jpg
Pelatih Valencia 3 Anaknya Jadi Korban, Tim SAR Kembali Sisir Lokasi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement