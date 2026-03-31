Kapal Nelayan Tenggelam Akibat Cuaca Buruk, 21 Orang Berhasil Diselamatkan

JAKARTA - Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memastikan seluruh penumpang dan kru kapal nelayan Nadila 05 yang tenggelam di perairan bagian utara Pulau Taliabu, Maluku Utara, Senin (30/3) berhasil diselamatkan. Total 21 orang berhasil dievakuasi.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal mengatakan, korban ditemukan oleh KN SAR Bhisma. Korban ditemukan pada jarak 16 Mm dari lokasi dilaporkan hilang.

"KN SAR Bhisma berhasil menemukan seluruh korban dalam keadaan selamat. Seluruh korban di evakuasi ke RB 216 Gorontalo menuju pelabuhan Pelindo Gorontalo," ujar Rizal, Selasa (31/3/2026).

Masih kata Rizal, kapal itu tenggelam akibat cuaca buruk. Sebelum tenggelam, nahkoda kapal bernama Gazali sempat menginformasikan bahwa kapal telah tenggelam pada pukul 04.00 WIB.

"Sekitar Pukul 04.00 WIT Nahkoda kembali menghubungi ibu Rifani menginformasikan bahwa kapal sudah tenggelam dan seluruh ABK melakukan evakuasi mandiri keatas Long Boat," tutur dia.

Adapun dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR pun langsung ditutup.

"Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR di nyatakan selesai dan di usulkan ditutup, unsur potensi sar di kembalikan ke kesatuannya masing-masing,"pungkasnya.