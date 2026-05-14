BNPP Cek Kesiapan Terminal Barang Internasional di Daerah Perbatasan

JAKARTA — Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, mengecek kesiapan operasional Terminal Barang Internasional (TBI) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Ia didampingi Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol. (Purn.) Aan Suhanan. Pihaknya ingin memastikan seluruh sarana, prasarana, serta sistem layanan ekspor-impor telah siap dan saling terintegrasi guna mendukung kelancaran arus barang antara Indonesia dan Timor Leste.

Menurut Makhruzi, sejumlah jalur distribusi telah disepakati agar aktivitas ekspor dan impor tidak terganggu serta dapat berjalan lebih lancar ke depannya. “Ada beberapa jalur yang kita sepakati bersama agar kegiatan ekspor dan impor tidak terganggu. Mudah-mudahan ke depan pelaksanaan ekspor-impor di Motaain dapat berjalan lancar,” ujarnya dikutip Kamis (14/5/2026).

Ia juga mengecek langsung berbagai fasilitas utama TBI, mulai dari gudang penyimpanan, jembatan timbang, timbangan portabel, hingga pengaturan arus kendaraan barang. Dari hasil peninjauan, masih terdapat sejumlah fasilitas pendukung yang perlu ditingkatkan.

“Ada beberapa hal yang mungkin harus ditambah, seperti indikator jembatan timbang, CCTV, serta kemungkinan penggantian timbangan portabel menjadi timbangan statis,” tuturnya.

Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh terkait potensi kendala operasional baru dapat dilakukan setelah TBI mulai beroperasi secara penuh. Pengelolaan operasional ke depan akan berada di bawah Kementerian Perhubungan, sementara peresmian masih menunggu proses koordinasi lebih lanjut.

“Kita akan melakukan estafet pengoperasian sambil berjalan dan menunggu peresmian oleh Bapak Menteri atau Bapak Presiden,” katanya.