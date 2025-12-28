Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tim SAR Temukan Barang Korban Kapal Tenggelam di Labuan Bajo, Satu Keluarga Asal Spanyol Masih Hilang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |07:51 WIB
Tim SAR Temukan Barang Korban Kapal Tenggelam di Labuan Bajo, Satu Keluarga Asal Spanyol Masih Hilang
Tim SAR Temukan Barang Korban Kapal Tenggelam di Labuan Bajo
A
A
A

JAKARTA - Tim Sar gabungan melakukan upaya pencarian korban akibat kecelakaan kapal wisata, KM Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo, tepatnya di perairan Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR Gabungan menemukan sejumlah barang dan serpihan badan kapal pada hari kedua.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere selaku Sar Mission Coordinator (SMC), Fathur Rahman, mengatakan, bahwa serpihan badan kapal ditemukan berada dalam radius kurang dari lima nautical mile dari lokasi tenggelamnya kapal.

"Hingga hari kedua, empat korban WNA asal Spanyol masih dalam pencarian. Namun tim menemukan sejumlah barang dan serpihan kapal di bawah radius lima nautical mile dari lokasi kejadian," ujar Fathur, Minggu (28/12/2025).

Fathur mengungkapkan, temuan Tim Sar Gabungan yakni tabung gas kapal, serpihan badan kapal, serta body kamar nahkoda.

Adapun, proses pencarian ini terkendala gelombang laut setinggi 0,25 hingga 1,5 meter, arus kuat, serta hujan lebat yang mengurangi jarak pandang. Meski begitu, proses pencarian akan tetap dilanjut pada hari berikutnya.

Berdasarkan dari data yang telah dilakukan pengecekan Tim Sar Gabungan, didapati beberapa perbaikan yaitu ke-4 korban terdiri dari ayah, satu anak perempuan, dan dua anak laki-laki. Sementara istri korban, dilaporkan selamat dari peristiwa kapal tenggelam tersebut.

Berikut ini data korban selamat dan yang masih dalam proses pencarian:

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/340/3045917/kapal_tenggelam-1xwd_large.jpg
Breaking News! Kapal Pinisi Monalisa Angkut Wisatawan Asing Tenggelam di Labuan Bajo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192213//valencia-tXIu_large.jpg
Tragedi di Labuan Bajo: Pelatih Valencia B dan 3 Anaknya Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192203//kapal_tenggelam-SCkO_large.jpg
Kapal Muatan Bantuan Tenggelam di Perairan Pangkep, Camat hingga Bidan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192169//kapal_tenggelam-XNqD_large.jpg
Kronologi Kapal Wisata Bawa Turis Spanyol Tenggelam di Labuan Bajo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192165//kapal_karam-5t4e_large.jpg
Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, Satu Keluarga Asal Spanyol Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186829//kpk-MqCZ_large.jpg
KPK Temukan Tambang Ilegal di Pulau Sebayur Besar Labuan Bajo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement