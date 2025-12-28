Tim SAR Temukan Barang Korban Kapal Tenggelam di Labuan Bajo, Satu Keluarga Asal Spanyol Masih Hilang

JAKARTA - Tim Sar gabungan melakukan upaya pencarian korban akibat kecelakaan kapal wisata, KM Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo, tepatnya di perairan Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR Gabungan menemukan sejumlah barang dan serpihan badan kapal pada hari kedua.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere selaku Sar Mission Coordinator (SMC), Fathur Rahman, mengatakan, bahwa serpihan badan kapal ditemukan berada dalam radius kurang dari lima nautical mile dari lokasi tenggelamnya kapal.

"Hingga hari kedua, empat korban WNA asal Spanyol masih dalam pencarian. Namun tim menemukan sejumlah barang dan serpihan kapal di bawah radius lima nautical mile dari lokasi kejadian," ujar Fathur, Minggu (28/12/2025).

Fathur mengungkapkan, temuan Tim Sar Gabungan yakni tabung gas kapal, serpihan badan kapal, serta body kamar nahkoda.

Adapun, proses pencarian ini terkendala gelombang laut setinggi 0,25 hingga 1,5 meter, arus kuat, serta hujan lebat yang mengurangi jarak pandang. Meski begitu, proses pencarian akan tetap dilanjut pada hari berikutnya.

Berdasarkan dari data yang telah dilakukan pengecekan Tim Sar Gabungan, didapati beberapa perbaikan yaitu ke-4 korban terdiri dari ayah, satu anak perempuan, dan dua anak laki-laki. Sementara istri korban, dilaporkan selamat dari peristiwa kapal tenggelam tersebut.

Berikut ini data korban selamat dan yang masih dalam proses pencarian: