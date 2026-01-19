Kecelakaan Kereta Spanyol Tewaskan 21 Tewas, Menteri Transportasi: Insiden Aneh

Kecelakaan kereta kecepatan tinggi di Spanyol menewaskan setidaknya 21 orang. (Foto: X)

MADRID – Kecelakaan kereta berkecepatan tinggi di Spanyol selatan menewaskan setidaknya 21 orang. Jumlah korban ini bertambah dari laporan awal, dengan pihak berwenang memperingatkan bahwa angka korban tewas masih dapat meningkat dalam semalam.

Lebih dari 30 orang dirawat karena luka serius di rumah sakit, kata Menteri Transportasi Spanyol, Óscar Puente.

Insiden terjadi di dekat kota Adamuz, Cordoba, ketika sebuah kereta api berkecepatan tinggi yang berangkat dari Málaga menuju Madrid tergelincir dan menyeberang ke jalur lain, kata operator jaringan kereta api Adif.

Kereta yang tergelincir itu kemudian bertabrakan dengan kereta dari arah berlawanan, yang berangkat dari Madrid menuju Huelva. Layanan darurat Andalusia mengatakan setidaknya 73 orang terluka dalam tabrakan tersebut.