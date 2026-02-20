Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa Sopir Usai Truk Tertabrak KA Bandara di Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |17:58 WIB
Polisi Periksa Sopir Usai Truk Tertabrak KA Bandara di Tangerang
Polisi Periksa Sopir Usai Truk Tertabrak KA Bandara di Tangerang (Okezone)
TANGERANG - Satlantas Polres Metro Tangerang Kota memeriksa saksi dan sopir truk trailer yang tertemper KA Bandara Soekarno-Hatta di lintas antara Stasiun Poris dan Stasiun Batu Ceper, Tangerang.

“Kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada sopir, saksi-saksi di TKP, termasuk juga petugas yang ada di perlintasan yang bertugas pada hari ini. Sementara masih kita bawa ke unit Gakkum untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Kasat Lantas Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Nopta Histaris Suzan kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).

Ia menerangkan, dari pemeriksaan sementara, belum ada upaya penutupan palang pintu. Akan tetapi, sirine sudah dibunyikan.

"Dari keterangan saksi, sopir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan. Masih terbuka lebar dan di CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Tapi, keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberi tahu masinis dan sirine sudah dibunyikan," ujarnya.

Nopta menambahkan, suara sirene itu tidak dihiraukan sopir truk karena dia melihat palang pintu belum ditutup.

 

