TANGERANG – Detik-detik KA Bandara Soetta tertemper truk hingga keluar jalur di Poris Tangerang, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Jumat (20/2/2026).

Polisi saat ini masih menyelidiki kasus truk trailer yang tertemper Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta saat melintas di antara Stasiun Poris dan Stasiun Batu Ceper, Tangerang. Polisi menyebut, sebelum tabrakan, palang lintasan kereta telat turun.

“Jadi keterangan awal, keterangan awal tapi masih dalam pendalaman. Jadi saat kita mengambil keterangan, pada saat kereta api melintas itu bunyi sirene sudah dinyalakan oleh petugas namun palang pintunya belum bergerak,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhamad Jauhari kepada wartawan.

Dia menjelaskan, saat sirene kereta berbunyi, posisi kontainer sudah masuk ke lintasan. Akibatnya, tabrakan antara kereta dan truk pun tak terelakkan.

“Sehingga pada saat sirene dibunyikan, posisi kontainer itu sudah masuk di lintasan rel kereta. Nah kemudian baru pintu palang apinya bergerak untuk menutup,” ujar dia.

“Sehingga pada saat kepala mobil sudah melintas, masih tertinggal badan kontainer, karena kita tahu kontainer ini kan panjang volumenya, sehingga yang tertabrak itu badan dari kontainernya itu sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, pihak KAI Commuter melalui keterangan resminya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang.