Kronologi Lengkap KA Bandara Soetta Tabrak Truk di Poris Tangerang

TANGERANG - Kereta Api (KA) 806A Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta tertemper sebuah truk di lintas antara Stasiun Poris dan Stasiun Batu Ceper, Tangerang pada Jumat (20/2/2026).

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari mengungkapkan kronologi kejadian tersebut. Dia menjelaskan, kecelakaan terjadi pada pukul 06.05 WIB. Tabrakan berawal dari truk kontainer melaju dari arah Cipondoh menuju Daan Mogot.

“Di mana satu buah mobil kontainer dari arah Cipondoh mengarah ke Daan Mogot,” kata Raden kepada wartawan di lokasi.

Dia menerangkan, saat itu truk kontainer berukuran panjang tersebut sudah masuk ke rel kereta api. Akan tetapi, posisi dari bodi truk masih tertinggal di antara rel kereta.

“Pada saat lintasan kereta api bergerak, mobil masuk ke rel kereta api yang mana kepala mobil sudah melalui rel kereta, namun masih tertinggal bodi atau badan kontainer. Sehingga tidak sempat semuanya melaju,” ujar dia.