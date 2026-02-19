Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Pemotor Tewas Usai Tertabrak KA Jurusan Tanah Abang di Kebon Jeruk

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |17:02 WIB
Tragis! Pemotor Tewas Usai Tertabrak KA Jurusan Tanah Abang di Kebon Jeruk
Kecelakaan lalu lintas (foto: Freepik)
JAKARTA - Seorang pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitasnya ditemukan tewas di Jalan Pesing Koneng, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Korban meninggal dunia setelah tertabrak kereta api yang melintas di perlintasan Pesing-Kebon Jeruk.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 18 Februari 2026 sekitar pukul 20.59 WIB. Saat kejadian, korban melaju menggunakan sepeda motor dari arah selatan menuju utara.

Setibanya di dekat perlintasan kereta api Pesing, sepeda motor korban tertabrak Kereta Api K118177 jurusan Stasiun Tanah Abang yang melaju dari arah barat ke timur.

"Pengendara sepeda motor meninggal dunia di TKP. Korban mengalami luka pada bagian kepala dan robek di tangan," kata Joko kepada wartawan, Kamis (19/2/2026).

 

