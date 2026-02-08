JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Tol Jagorawi. Kecelakaan itu melibatkan dua unit kendaraan, yaitu Honda City dan mobil boks. Peristiwa itu terjadi diduga lantaran pengendara mengantuk.
Honda City B 2503 DVS dikendarai Diva Mara Siregar. Sementara mobil boks B 9897 SYD dikemudikan oleh Dwi Putra Wahyudi.
Kepala Induk Tol Jagorawi Kompol Akhmad Jajuli mengungkapkan, kedua kendaraan sama-sama melaju dari arah Jakarta menuju Bogor, Jawa Barat (Jabar).
"Kendaraan pertama berjalan di lajur 2, kendaraan kedua berjalan di lajur 1. setiba di TKP, kendaraan pertama oleng ke lajur 1 dan menabrak median jalan. Kendaraan kedua tidak bisa menghindar menabrak belakang kanan kendaraan pertama," kata Akhmad, Minggu (8/2/2026).
Menurut Akhmad, posisi akhir kendaraan pertama terbalik. Sementara, kendaraan kedua normal di lajur 1 hadap selatan.
"Faktor yang mempengaruhi mengantuk," ujarnya.
Korban kecelakaan tersebut harus dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Anisa, Cibinong, Jawa Barat.
