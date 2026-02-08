Honda City dan Mobil Boks Kecelakaan di Tol Jagorawi, Sopir Diduga Ngantuk

Honda City dan Mobil Boks Kecelakaan di Tol Jagorawi, Sopir Diduga Ngantuk (Ist)

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Tol Jagorawi. Kecelakaan itu melibatkan dua unit kendaraan, yaitu Honda City dan mobil boks. Peristiwa itu terjadi diduga lantaran pengendara mengantuk.

1. Kecelakaan di Tol Jagorawi

Honda City B 2503 DVS dikendarai Diva Mara Siregar. Sementara mobil boks B 9897 SYD dikemudikan oleh Dwi Putra Wahyudi.

Kepala Induk Tol Jagorawi Kompol Akhmad Jajuli mengungkapkan, kedua kendaraan sama-sama melaju dari arah Jakarta menuju Bogor, Jawa Barat (Jabar).

"Kendaraan pertama berjalan di lajur 2, kendaraan kedua berjalan di lajur 1. setiba di TKP, kendaraan pertama oleng ke lajur 1 dan menabrak median jalan. Kendaraan kedua tidak bisa menghindar menabrak belakang kanan kendaraan pertama," kata Akhmad, Minggu (8/2/2026).

Menurut Akhmad, posisi akhir kendaraan pertama terbalik. Sementara, kendaraan kedua normal di lajur 1 hadap selatan.

"Faktor yang mempengaruhi mengantuk," ujarnya.

Korban kecelakaan tersebut harus dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Anisa, Cibinong, Jawa Barat.



(Erha Aprili Ramadhoni)