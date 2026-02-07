Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Mabuk Obat, Sopir Mobil SPPG Tabrak Pagar Sekolah Lalu Ngamuk

Joe Hartoyo , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |21:59 WIB
Diduga Mabuk Obat, Sopir Mobil SPPG Tabrak Pagar Sekolah Lalu <i>Ngamuk</i>
Mobil SPPG tabrak pagar sekolah (foto: dok ist)
KEBUMEN – Warga Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, digegerkan oleh aksi seorang sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang diduga mengemudi dalam kondisi mabuk setelah mengonsumsi obat-obatan. Sopir tersebut menabrak pagar Sekolah Dasar Negeri Celapar dan mengamuk saat hendak ditolong warga.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat 6 Februari 2026 sekitar pukul 17.00 WIB, tepat di depan SD Negeri Celapar, Desa Celapar, Kecamatan Karanggayam. Mobil SPPG yang dikemudikan pelaku melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur menuju barat sebelum akhirnya menabrak gerbang sekolah.

Salah seorang warga setempat, Riyanto, menuturkan sebelum kecelakaan terjadi, mobil tersebut sudah terlihat melaju tidak wajar.

"Mobilnya kencang dari arah timur. Setelah menabrak pagar sekolah, bukannya tenang, sopirnya malah mengamuk ke warga yang mau menolong," ujar Riyanto, Sabtu (7/2/2026).

Akibat kejadian tersebut, Riyanto mengaku mengalami luka di bagian jari telunjuk saat berusaha menenangkan pelaku. Tak berhenti di lokasi sekolah, pelaku juga sempat mengamuk di depan kantor desa dan merusak kendaraan yang melintas menggunakan sepotong kayu.

 

