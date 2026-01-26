Bangun 1.500 SPPG di Tahun 2026, Jenderal Sigit: Polri Komitmen Dukung Program Pemerintah!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menargetkan membangun 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di tahun 2026. Hal ini merupakan komitmen Korps Bhayangkara dalam mendukung program Pemerintah.

"Selanjutnya pada tahun 2026, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG," kata Sigit saat raker bersama Komisi III DPR, Senin (26/1/2026).

Sigit sedikit menjelaskan, pada awalnya Polri hanya menargetkan pembangunan 100 SPPG pada tahun 2025. Namun, hingga 1 Juli 2025, polisi telah memiliki 139 dapur, sehingga melampaui target yang ditetapkan.

Dengan kondisi tersebut, Polri meningkatkan target sehingga sampai dengan saat ini SPPG Polri mencapai 1.160 unit, yang terdiri atas 392 SPPG telah beroperasi dan memberikan manfaat kepada 1.216.913 penerima manfaat serta menyerap 18.547 tenaga kerja.

Kemudian, 683 SPPG masih dalam tahap pembangunan dan diproyeksikan selesai pada Maret 2026, serta 135 SPPG lainnya dalam tahap persiapan operasional.

Guna memberikan akses yang merata, terdapat 33 unit SPPG Polri yang berada di wilayah 3T, yaitu 7 unit di Polda NTT, 8 unit di Polda Kalteng, 5 unit di Polda Kalsel, 6 unit di Polda Pabar dan 7 unit di Polda Kepri.