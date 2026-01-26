Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bangun 1.500 SPPG di Tahun 2026, Jenderal Sigit: Polri Komitmen Dukung Program Pemerintah!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |14:16 WIB
Bangun 1.500 SPPG di Tahun 2026, Jenderal Sigit: Polri Komitmen Dukung Program Pemerintah!
Bangun 1.500 SPPG di Tahun 2026, Jenderal Sigit: Polri Komitmen Dukung Program Pemerintah!
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menargetkan membangun 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di tahun 2026. Hal ini merupakan komitmen Korps Bhayangkara dalam mendukung program Pemerintah.

"Selanjutnya pada tahun 2026, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG," kata Sigit saat raker bersama Komisi III DPR, Senin (26/1/2026).

Sigit sedikit menjelaskan, pada awalnya Polri hanya menargetkan pembangunan 100 SPPG pada tahun 2025. Namun, hingga 1 Juli 2025, polisi telah memiliki 139 dapur, sehingga melampaui target yang ditetapkan.

Dengan kondisi tersebut, Polri meningkatkan target sehingga sampai dengan saat ini SPPG Polri mencapai 1.160 unit, yang terdiri atas 392 SPPG telah beroperasi dan memberikan manfaat kepada 1.216.913 penerima manfaat serta menyerap 18.547 tenaga kerja.

Kemudian, 683 SPPG masih dalam tahap pembangunan dan diproyeksikan selesai pada Maret 2026, serta 135 SPPG lainnya dalam tahap persiapan operasional.

Guna memberikan akses yang merata, terdapat 33 unit SPPG Polri yang berada di wilayah 3T, yaitu 7 unit di Polda NTT, 8 unit di Polda Kalteng, 5 unit di Polda Kalsel, 6 unit di Polda Pabar dan 7 unit di Polda Kepri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192674/kapolri_jenderal_listyo_sigit-DQ3Y_large.jpeg
Kapolri Tegaskan Terus Dukung Program Strategis Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192642/kapolri_jenderal_listyo_sigit-DgcI_large.jpeg
Kapolri Minta Maaf, Minta Terus Dikoreksi hingga Janji Perbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192639/as_sdm_polri_irjen_anwar-gunw_large.jpg
Kapolri Minta Lulusan Siswa SMA KTB Masuk Harvard University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191704/kapolri_jenderal_listyo_sigit-YCr3_large.jpg
Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191426/kapolri-bxRD_large.jpg
Kapolri Ingatkan Kesiapsiagaan Bencana saat Pengamanan Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189166/kapolri_tinjau_pembersihan_masjid_dan_sd_di_aceh_tamiang-XTdI_large.jpg
Kapolri Tinjau Pembersihan SD hingga Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement