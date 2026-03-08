Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pimpin Apel Ojol-Buruh di Sumsel, Kapolri Tekankan Jaga Persatuan hingga Stabilitas Nasional

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |11:00 WIB
Pimpin Apel Ojol-Buruh di Sumsel, Kapolri Tekankan Jaga Persatuan hingga Stabilitas Nasional
Pimpin Apel Ojol-Buruh di Sumsel, Kapolri Tekankan Jaga Persatuan hingga Stabilitas Nasional (Ist)
A
A
A

SUMSEL - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan untuk terus menjaga nilai persatuan-kesatuan hingga stabilitas nasional. Ia mengungkapkan hal itu saat memimpin apel ojek online (ojol) dan buruh kamtibmas 'Nyago Bumi Sriwijaya Aman Bae' di Stadion Bumi Sriwijaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). 

Sigit awalnya menyinggung soal dinamika situasi global yang terus memanas. Menurutnya, hal itu berpotensi berdampak pada keadaan dalam negeri. Sebab itu, ia berharap, seluruh elemen masyarakat, baik ojol dan buruh untuk terus bersatu padu menjaga persatuan Bangsa Indonesia. 

"Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini dibutuhkan kekuatan seluruh elemen bangsa, termasuk buruh dan komunitas ojek online, untuk terus bersatu padu menjaga persatuan dan kesatuan, tidak mudah terprovokasi, serta bersama-sama mengawal stabilitas nasional," kata Sigit di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang, Sumsel, Minggu (8/3/2026). 

Sigit menegaskan, buruh dan ojol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Elemen buruh, kata Sigit merupakan penggerak utama roda produksi yang menopang aktivitas industri dan pembangunan ekonomi.

"Sementara itu, pengemudi ojek online berperan sebagai penghubung antara UMKM dan konsumen, sehingga mendorong perputaran ekonomi, khususnya pada sektor menengah ke bawah," ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit menjelaskan, Pemerintah terus fokus untuk meningkatkan kesejateraan buruh. Di antaranya dengan melakukan penyesuaian UMP 2026, memperkuat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Serta memastikan manfaat jaminan kecelakaan kerja dapat diakses secara optimal. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205653/kapolri-TJzf_large.jpeg
Kapolri Ajak Masyarakat Dukung Presiden Prabowo Jaga Perdamaian Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205449/kapolri-zbFP_large.jpg
Kapolri Ungkap Peran Pemerintah Jaga Perdamaian dan Ekonomi di Tengah Konflik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205442/kapolri_jenderal_listyo_sigit-PYjs_large.jpg
Kapolri Ajak Buruh Bersatu Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205032/polda_jabar-emus_large.jpg
Silaturahmi Ramadhan di Jabar, Kapolri Pesan Jaga Persatuan-Kesatuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204698/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-jEVx_large.jpg
Kapolri Minta Densus 88 Pertahankan Zero Terrorist Attack pada Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204420/kapolri_jenderal_listyo_sigit-mLoE_large.jpg
Pesan Kapolri di Hadapan Buruh: Jaga Persatuan-Kesatuan dan Kamtibmas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement