HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ajak Masyarakat Dukung Presiden Prabowo Jaga Perdamaian Dunia

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |10:03 WIB
Kapolri Ajak Masyarakat Dukung Presiden Prabowo Jaga Perdamaian Dunia
Kapolri Ajak Masyarakat Dukung Presiden Prabowo Jaga Perdamaian Dunia (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga perdamaian dunia di tengah konflik global saat ini.

Sigit mengatakan dalam beberapa waktu terakhir Presiden Prabowo Subianto secara khusus mengundang tokoh-tokoh elite politik, mantan Menteri Luar Negeri hingga pemuka agama untuk berdiskusi tentang situasi yang terjadi saat ini.

"Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden mengundang tokoh-tokoh elite, mengundang para tokoh-tokoh agama untuk kemudian berembuk bersama apa yang harus kita lakukan dan salah satu kuncinya kita harus solid dalam menghadapi situasi saat ini," kata Sigit dalam kegiatan safari ramadhan di Polda Sumsel, Sabtu (7/3/2026). 

Ia mengatakan secara diplomatik, Presiden Prabowo juga terus berkomunikasi dengan negara lain dalam rangka mencari jalan keluar untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah.

Di sisi lain, Sigit menyebut pemerintah juga melakukan mitigasi agar perekonomian masyarakat tetap dapat terjaga dan tidak terdampak begitu besar akibat eskalasi antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. 

