Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolri Tuntaskan Target Swasembada Pangan Presiden, Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |20:04 WIB
Kapolri Tuntaskan Target Swasembada Pangan Presiden, Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tuntaskan target swasembada pangan Presiden (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

SUMSEL – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan tanam raya jagung serentak se-Indonesia kuartal I tahun 2026 di Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk menuntaskan target swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Tentunya ini menjadi program dan komitmen Polri untuk menuntaskan agar kita betul-betul bisa menyelesaikan apa yang menjadi target dari Bapak Presiden," kata Sigit, Sabtu (7/3/2026).

Sigit menyatakan, Polri terus menggandeng kelompok tani, elemen masyarakat, hingga seluruh kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan swasembada pangan, khususnya jagung.

"Alhamdulillah, hari ini kami bersama-sama melaksanakan kegiatan tanam raya jagung secara serentak untuk semester pertama, di mana kegiatan kali ini merupakan program lanjutan dari target kami untuk menanam satu juta hektare," ujar Sigit.

Menurut Sigit, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjawab dan mengantisipasi dinamika konflik global yang belakangan semakin memanas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205594/kapolri-j5Ps_large.jpg
Kapolri Resmikan 57 Jembatan Merah Putih, Permudah Akses Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205301/jimly-XRjh_large.jpg
Komite Reformasi Polri Bakal Serahkan Laporan ke Prabowo Sebelum Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205216/senpi-8Pw5_large.jpg
Buntut Penembakan Remaja di Makassar, Polri Evaluasi Penggunaan Senpi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/340/3205126/sidang_etik-qtsK_large.jpg
Obstruction of Justice, 3 Polisi Disanksi Etik Terkait Kematian Bripda Dirja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205046/polri-IZMT_large.jpg
Kapolri soal Program Bangun Rutilahu di Jabar: Menyentuh Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205036/kapolri-QxRu_large.jpg
Kapolri Ungkap Upaya Presiden Prabowo Selesaikan Konflik Global
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement