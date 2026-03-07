Kapolri Tuntaskan Target Swasembada Pangan Presiden, Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I

SUMSEL – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan tanam raya jagung serentak se-Indonesia kuartal I tahun 2026 di Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk menuntaskan target swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Tentunya ini menjadi program dan komitmen Polri untuk menuntaskan agar kita betul-betul bisa menyelesaikan apa yang menjadi target dari Bapak Presiden," kata Sigit, Sabtu (7/3/2026).

Sigit menyatakan, Polri terus menggandeng kelompok tani, elemen masyarakat, hingga seluruh kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan swasembada pangan, khususnya jagung.

"Alhamdulillah, hari ini kami bersama-sama melaksanakan kegiatan tanam raya jagung secara serentak untuk semester pertama, di mana kegiatan kali ini merupakan program lanjutan dari target kami untuk menanam satu juta hektare," ujar Sigit.

Menurut Sigit, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjawab dan mengantisipasi dinamika konflik global yang belakangan semakin memanas.