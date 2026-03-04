Kapolri Ungkap Upaya Presiden Prabowo Selesaikan Konflik Global

JABAR - Kapolri Listyo Sigit Prabowo memaparkan pelbagai upaya kuat Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik global yang sedang terjadi. Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam acara Silaturahmi Ramadan di Polda Jawa Barat, pada Rabu (4/3/2026).

Sigit mulanya menyinggung situasi global yang sedang tidak baik-baik saja pasca peningkatan eskalasi antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Ia berharap ketegangan yang sedang terjadi saat ini dapat segera terselesaikan.

Kemudian, Sigit menyinggung upaya Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dalam melaksanakan politik bebas aktif sebagai negara nonblok untuk menciptakan perdamaian.

"Tentunya kita ingin situasi global yang ada ini bisa segera selesai dan Pemerintah tentunya saat ini terus berjuang untuk ikut aktif segera menyelesaikan konflik-konflik yang ada sehingga kemudian perdamaian juga bisa muncul," kata Sigit.

"Bapak Presiden setiap hari selalu berdiskusi dengan beberapa negara, baik di Asia Tenggara maupun Timur Tengah, untuk membahas bagaimana agar eskalasi global yang memanas ini bisa segera terkendali," tambah Sigit.