Trump Ancam Putuskan Hubungan Dagang Setelah Spanyol Tolak Bantu AS Serang Iran

WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (3/3/2026) mengancam akan mengakhiri perdagangan dengan Spanyol. Ancaman itu dilontarkan Trump atas kurangnya dukungan Madrid terhadap serangan AS dan Israel terhadap Iran, serta penolakan negara Eropa tersebut untuk meningkatkan pengeluaran NATO-nya.

“Kita akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol,” kata Trump kepada wartawan selama pertemuan di Ruang Oval dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz, sebagaimana dilansir AP. “Kita tidak ingin berhubungan dengan Spanyol.”

Komentar presiden AS itu muncul sehari setelah Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, mengatakan negaranya tidak akan mengizinkan AS menggunakan pangkalan yang dioperasikan bersama di Spanyol selatan dalam serangan apa pun yang tidak tercakup oleh piagam PBB. Albares mencatat bahwa pangkalan militer di Spanyol tidak digunakan dalam serangan akhir pekan terhadap Iran.

Trump mengatakan meskipun Spanyol menolak, “kita bisa menggunakan pangkalan mereka jika kita mau. Kita bisa terbang ke sana dan menggunakannya. Tidak ada yang akan mengatakan kepada kita untuk tidak menggunakannya, tetapi kita tidak harus melakukannya.”