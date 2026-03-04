Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Jenderal TNI Sebut Ada Peran Intelijen Terkait Serangan AS-Israel ke Iran

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |03:02 WIB
Eks Jenderal TNI Sebut Ada Peran Intelijen Terkait Serangan AS-Israel ke Iran
Eks Jenderal TNI Sebut Ada Peran Intelijen Terkait Serangan AS-Israel ke Iran/Getty Images
A
A
A

JAKARTA – Laksamana Muda TNI (Laksda) (Purn) Iskandar Sitompul menyebut adanya peran intelijen terkait dengan munculnya serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran.  Diketahui, ratusan orang meninggal di Iran usai serangan AS dan Israel.

Hal itu disampaikan Iskandar Sitompul dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Perang Besar, Bagaimana Indonesia?' yang disiarkan iNews TV, Selasa (3/3/2026) malam.

"Ada indikasi data intelijen," kata Iskandar yang juga mantan Kapuspen TNI tersebut.

Menurutnya, dalam hal ini, perang adalah terakhir, pertama diplomasi. Ia meyakini adanya informasi terkait nuklir yang dimiliki oleh Iran.

"Pada saat diplomasi gagal kejadian seperti ini. Kita jangan ingkari regulasi perjanjian dan lainnya,"tutup Iskandar Sitompul.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204843/viral-Ie6K_large.jpg
Terungkap! Ini Cara Israel Mengetahui Lokasi Khamenei dan Lakukan Serangan Secara Presisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204840/viral-zPkf_large.jpg
AS-Israel Bombardir Iran, China Akhirnya Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/18/3204651/perang_iran-Wgfh_large.jpg
Perang Memanas, AS Serukan Warganya Segera Tinggalkan Belasan Negara di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/18/3204452/perang_iran-dN0X_large.jpg
Khamenei Tewas, Ini Rekam Jejak Agresi AS terhadap Iran Selama 7 Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/18/3204448/iran-6Kc4_large.jpg
Kemlu RI Siapkan Opsi Kedaruratan Lindungi WNI di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204447/ichsanuddin_noorsy-N0rE_large.jpg
Dampak Perang AS-Israel Versus Iran terhadap Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement