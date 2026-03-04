Eks Jenderal TNI Sebut Ada Peran Intelijen Terkait Serangan AS-Israel ke Iran

Eks Jenderal TNI Sebut Ada Peran Intelijen Terkait Serangan AS-Israel ke Iran/Getty Images

JAKARTA – Laksamana Muda TNI (Laksda) (Purn) Iskandar Sitompul menyebut adanya peran intelijen terkait dengan munculnya serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran. Diketahui, ratusan orang meninggal di Iran usai serangan AS dan Israel.

Hal itu disampaikan Iskandar Sitompul dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Perang Besar, Bagaimana Indonesia?' yang disiarkan iNews TV, Selasa (3/3/2026) malam.

"Ada indikasi data intelijen," kata Iskandar yang juga mantan Kapuspen TNI tersebut.

Menurutnya, dalam hal ini, perang adalah terakhir, pertama diplomasi. Ia meyakini adanya informasi terkait nuklir yang dimiliki oleh Iran.

"Pada saat diplomasi gagal kejadian seperti ini. Kita jangan ingkari regulasi perjanjian dan lainnya,"tutup Iskandar Sitompul.