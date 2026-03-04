Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS-Israel Bombardir Iran, China Akhirnya Turun Tangan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |00:15 WIB
AS-Israel Bombardir Iran, China Akhirnya Turun Tangan!
AS-Israel Bombardir Iran, China Akhirnya Turun Tangan/Reuters
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri China memperingatkan akan dampak besar dari serangan terhadap Iran dalam percakapan telepon dengan diplomat tertinggi Israel. Diketahui, serangan AS- Israel ke Teheran mengakibatkan ratusan orang meninggal.

Melansir AP Selasa (3/3/2026), Beijing mengutuk serangan militer terhadap Iran dan menyerukan penghentian segera operasi militer untuk mencegah konflik tersebut semakin membesar.

Demikian isi pesan dari Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi kepada Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar, menurut transkrip percakapan telepon mereka yang diterbitkan oleh kantor berita Xinhua milik pemerintah. Percakapan telepon tersebut atas permintaan Sa'ar, kata Xinhua.

Wang mengatakan, Tiongkok selalu mendukung penyelesaian politik masalah nuklir Iran dan bahwa pembicaraan baru-baru ini antara Iran dan AS telah menunjukkan kemajuan sebelum terganggu oleh serangan militer.

Wang juga meminta Sa'ar untuk memastikan keselamatan warga negara Tiongkok yang saat ini berada di Israel.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205045/perang-CqvW_large.jpg
Kapal Selam AS Tenggelamkan Kapal Iran, Serangan Torpedo Pertama sejak Perang Dunia II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204849/viral-U1vp_large.jpg
Eks Jenderal TNI Sebut Ada Peran Intelijen Terkait Serangan AS-Israel ke Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204843/viral-Ie6K_large.jpg
Terungkap! Ini Cara Israel Mengetahui Lokasi Khamenei dan Lakukan Serangan Secara Presisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/18/3204651/perang_iran-Wgfh_large.jpg
Perang Memanas, AS Serukan Warganya Segera Tinggalkan Belasan Negara di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/18/3204452/perang_iran-dN0X_large.jpg
Khamenei Tewas, Ini Rekam Jejak Agresi AS terhadap Iran Selama 7 Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/18/3204448/iran-6Kc4_large.jpg
Kemlu RI Siapkan Opsi Kedaruratan Lindungi WNI di Timur Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement