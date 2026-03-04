AS-Israel Bombardir Iran, China Akhirnya Turun Tangan!

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri China memperingatkan akan dampak besar dari serangan terhadap Iran dalam percakapan telepon dengan diplomat tertinggi Israel. Diketahui, serangan AS- Israel ke Teheran mengakibatkan ratusan orang meninggal.

Melansir AP Selasa (3/3/2026), Beijing mengutuk serangan militer terhadap Iran dan menyerukan penghentian segera operasi militer untuk mencegah konflik tersebut semakin membesar.

Demikian isi pesan dari Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi kepada Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar, menurut transkrip percakapan telepon mereka yang diterbitkan oleh kantor berita Xinhua milik pemerintah. Percakapan telepon tersebut atas permintaan Sa'ar, kata Xinhua.

Wang mengatakan, Tiongkok selalu mendukung penyelesaian politik masalah nuklir Iran dan bahwa pembicaraan baru-baru ini antara Iran dan AS telah menunjukkan kemajuan sebelum terganggu oleh serangan militer.

Wang juga meminta Sa'ar untuk memastikan keselamatan warga negara Tiongkok yang saat ini berada di Israel.

(Fahmi Firdaus )

