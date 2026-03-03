Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perang AS-Iran Memanas! Pemerintah Pastikan Pelindungan untuk Pemulangan Jamaah Umrah

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |22:22 WIB
Perang AS-Iran Memanas! Pemerintah Pastikan Pelindungan untuk Pemulangan Jamaah Umrah
Pemerintah Pastikan Pelindungan untuk Pemulangan Jamaah Indonesia
A
A
A

JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah mencermati situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang masih memanas dan dinamika penerbangan. Pemerintah berfokus pada keselamatan, keamanan dan perlindungan bagi jamaah umrah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, menyampaikan bahwa proses kepulangan jemaah terus berjalan secara bertahap.

Pemerintah memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan jamaah umrah.

“Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke Tanah Air dengan aman. Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib,” ujar Ichsan di Jakarta, dikutip, Selasa (3/3/2026).

Ichsan mengungkapkan pada Sabtu (28/2), terdapat 4.200 jamaah umrah yang kembali ke Tanah Air menggunakan 12 penerbangan. Sementara pada Minggu (1/3), terdapat 2.047 jamaah umrah yang pulang ke Tanah Air menggunakan lima penerbangan.

Adapun calon jamaah umrah yang direncanakan berangkat hingga sebelum musim haji pada 18 April 2026 berjumlah 43.363 orang yang berasal dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

“Kami memastikan setiap PPIU menjalankan kewajibannya secara penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah. Tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan,” tegas Ichsan.

Pemerintah kata dia juga meminta agar komunikasi antara PPIU dan jemaah terus dijalin dengan baik.

“Kami mengajak jemaah dan PPIU untuk saling memahami. Yang utama adalah memastikan seluruh jemaah tetap aman, terlayani, dan mendapatkan kepastian,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204830//prabowo-bPNl_large.jpg
Presiden Prabowo Gelar Silaturahmi dan Diskusi dengan Tokoh Bangsa di Istana Merdeka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204824//guru_besar_hukum_internasional_universitas_indonesia_hikmahanto_juwana-nzGi_large.jpg
Guru Besar UI Sebut Serangan AS-Israel untuk Tekan Iran soal Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204816//ahmad_setyono-hnKH_large.jpg
Perang Persepsi di Balik Konfrontasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204800//bbm-T4rY_large.jpg
Bahlil Hitung Ulang Anggaran Subsidi Energi Imbas Perang AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204796//wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco-Uxmy_large.jpg
Respons Geopolitik Global, Dasco: Prabowo Ingin Dengar Masukan Presiden dan Wapres Terdahulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204783//menlu_sugiono-8V9o_large.jpg
Sugiono Telepon Menlu Iran, Pastikan Indonesia Siap Jadi Fasilitator Iran-AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement