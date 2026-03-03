Guru Besar UI Sebut Serangan AS-Israel untuk Tekan Iran soal Nuklir

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana (foto: tangkapan layar)

JAKARTA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengungkapkan, bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran bertujuan untuk menekan Teheran agar tidak memiliki senjata nuklir.

Hal itu disampaikannya dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Perang Besar, Bagaimana Indonesia?” yang disiarkan di iNews, Selasa (3/3/2026).

"Jadi yang terjadi sebenarnya adalah AS menekan Iran agar tidak memiliki senjata nuklir," kata Hikmahanto.

Menurut Hikmahanto, sebelum serangan AS-Israel ke Iran, sebetulnya sempat terjadi negosiasi yang difasilitasi oleh Oman. Namun, di tengah proses tersebut, serangan ke Iran tetap terjadi.