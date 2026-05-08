Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yusril Minta Persidangan Perkara Andrie Yunus Berjalan Adil, Pemerintah Tidak Akan Intervensi!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |17:32 WIB
Yusril Minta Persidangan Perkara Andrie Yunus Berjalan Adil, Pemerintah Tidak Akan Intervensi!
Menko Yusril Ihza Mahendra/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah tidak akan mengintervensi jalannya proses persidangan perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Karena pemerintah menghormati independensi lembaga peradilan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra meminta agar perkara yang diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta bisa berjalan sesuai hukum acara pidana dan ketentuan KUHP militer yang berlaku.

"Pemerintah berharap proses persidangan terhadap para terdakwa berjalan secara profesional, obyektif, dan menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas serta imparsial,”kata Yusril, Jumat (8/5/2026).

“Ini sejalan dengan Delapan Asta Cita atau Delapan Program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang salah satunya adalah reformasi hukum serta penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum," lanjutnya.

Ia menegaskan, harapan Pemerintah agar persidangan berjalan adil tidak boleh diartikan sebagai bentuk intervensi terhadap pengadilan. Yusril menyebut kewenangan yudikatif harus bebas dari campur tangan mana pun.

"Pemerintah pada prinsipnya menjunjung tinggi independensi badan peradilan. Kedudukan kekuasaan yudikatif bersifat independen dan harus bebas dari campur tangan maupun pengaruh pihak mana pun, termasuk Pemerintah," sambungnya.

Namun di samping itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga tegaknya hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Maka dari itu, proses peradilan harus mampu berjalan secara transparan, karena akan berdampak terhadap citra negara di mata masyarakat.

"Ini menyangkut kepercayaan rakyat kepada negara. Menjaga kepercayaan tersebut juga merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah," ucap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217207//prabowo-3mbs_large.jpg
Prabowo di KTT ASEAN:  Kita Harus Hati-Hati agar Tidak Terjadi Gangguan di Wilayah Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217090//pemerintah-YxBE_large.jpg
Kemenag Bentuk Tim AHWA, Apa Saja Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216994//pemerintah-2dC6_large.jpg
Bangun Ribuan Gedung KUA, Kemenag: Jawab Kebutuhan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216909//prabowo-ao1D_large.jpg
Prabowo Akan Hadiri KTT Ke-48 ASEAN di Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216874//pemerintah-CUGT_large.jpg
Mendagri Tito: Daerah Harus Lebih Inovatif Tangani Kemiskinan dan Pengangguran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216860//sidang_penyiraman_andrie_yunus-hKni_large.JPG
Ditanya Hakim Soal Kabur, Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus: Siap, Tidak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement